Kooivechtster, single mom van zes, leerkracht én OnlyFans-model: maak kennis met de 'Battlecat'

Vanaf dinsdag 23 augustus om 22u40 maken de VTM 2-kijkers kennis met de bijzondere powerwoman Cindy 'Battlecat' Dandois. Programmamaker Luk Wyns ontdekte haar aan de schoolpoort, in 'Battlecat' neemt hij samen met de kijker een duik in haar excentrieke en turbulente leven. Of beter gezegd, in haar negen excentrieke en turbulente levens. Ze is de beste kooivechtster van België, single mom van zes kinderen, leerkracht, trotse eigenaar van haar eigen sportschool én - klein detail - OnlyFans-model. Deze battlecat valt niet zonder bokshandschoenen aan te pakken, maakt al haar dromen én die van haar kinderen waar en “heeft schijt” aan wat de wereld van haar denkt.

De eerste aflevering van 'Battlecat' maakt meteen duidelijk dat Cindy met een ongeziene snelheid, een onuitputtelijke oerkracht en een typische Antwerpse flair door haar negen levens raast. Terwijl ze een huishouden met zes kinderen runt, geeft ze MMA-trainingen in haar sportschool en bereidt ze zich voor op de main fight van een belangrijk MMA-toernooi. In tussentijd moet ze ook nog eens afrekenen met pesterijen van de buren, gaat ze haar zieltje redden in de kerk én moet ze content maken voor haar OnlyFans-account.

Maak kennis met Cindy 'Battle Cat' Dandois:

