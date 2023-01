Koningin Mathilde geeft zeldzame inkijk in haar persoonlijke leven ter ere van haar 50ste verjaardag

Koningin Mathilde viert volgende week, op vrijdag 20 januari haar 50ste verjaardag. Ter ere daarvan gunt ze de Vlamingen voor één keer een unieke inkijk in haar persoonlijke leven binnen de paleismuren. VTM NIEUWS mocht de koningin het afgelopen jaar exclusief volgen en voor het eerst geeft ze een groot en openhartig tv-interview. ‘Mathilde 50 - Het Grote Gesprek’ is op vrijdag 20 januari om 20u35 te zien bij VTM en op VTM GO.

De kijker volgt koningin Mathilde tijdens vele ontmoetingen en events doorheen het hele land. Zo is ze heel actief rond mentaal welzijn, een thema dat hoog op haar agenda staat. Daarnaast vertelt de koningin in een uiterst zeldzaam en diepgaand gesprek met VTM NIEUWS-journaliste Eva Peeters ongezien openhartig over haar leven binnen en buiten de paleismuren. Waar ligt de koningin ‘s nachts van wakker en wat drijft haar? Mathilde vertelt onder meer over de plotse switch van anonieme jonkvrouw tot zowat de bekendste vrouw van het land als gevolg van haar verloving met toen nog prins Filip. Ze legt ook uit waarom ze sindsdien strikt waakt over haar privéleven én over dat van haar gezin. Mathilde onthult ook hoe ze af en toe toch kan ontsnappen aan het drukke leven aan het koninklijk hof en toont wie de familievrouw achter onze koningin is.

Eva Peeters, journaliste VTM NIEUWS: “Ik volg het koningshuis al jaren en heb al tientallen informele gesprekken gehad met koningin Mathilde, maar voor de camera spreekt ze écht niet graag. Net daardoor was ik toch wel verrast door de openheid van ons interview. Hoewel ik haar ken als warm en empatisch, heeft koningin Mathilde niet de gewoonte om echt veel bloot te geven over zichzelf. Maar dit keer doorbreekt haar persoonlijkheid het strakke keurslijf van haar rol als koningin.”

Bert Heyrman, hoofdredacteur VTM NIEUWS: “Een interview met de koningin regel je niet in enkele dagen of weken. Hier hebben we met VTM NIEUWS meer dan een jaar aan gewerkt. Voor het interview zijn met het Paleis uiteraard ook duidelijke afspraken gemaakt. Zo mag de koningin absoluut geen politieke uitspraken doen. Maar dat protocol heeft Mathilde niet tegengehouden om met Eva openhartig te spreken over wat haar bezighoudt en hoe ze in het leven staat.”

Mathilde 50 - Het Grote Gesprek. Vrijdag 20 januari om 20u35 uur bij VTM en op VTM GO, net na Familie.

