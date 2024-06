Koken uit een beerput, slapen in oude treinwagons en ‘fire dining’: de strijd barst los in de eerste week van Met Vier in Bed 

De bedden zijn opgemaakt, de aperitief staat koud en de ontbijttafels zijn gedekt. De B&B-uitbaters uit het nieuwe seizoen van Met Vier in Bed, vanaf maandag 1 juli bij VTM, gooien al hun charmes in de strijd om hun concullega’s te imponeren met een betoverende overnachting. Welke B&B-uitbaters verzamelen de meeste bedjes en mogen de Met Vier in Bed-trofee aan de voordeur van hun B&B vereeuwigen?

Op maandag 1 juli gaan de B&B-uitbaters op een unieke treinreis in Landen. Daar staan in het midden van de velden enkele verdwaalde treinwagons. Die horen bij ‘Station Racour’, het levenswerk van Jo en zijn vrouw Hilde. Gasten ‘vertragen’ er in een opgeknapt treinstation en slapen er in oude treinwagons. De vele woordspelingen van de immer opgewekte Jo krijgen de gasten er gratis bij.

Bekijk de preview uit de aflevering hier:

In de schaduw van het Formule 1-circuit in Heusden-Zolder worden de gasten op dinsdag culinair verwend in ‘Prêt-à-Gouter’, gerund door voormalig sterrenchef Bart en zijn zus Maaike. Zij hebben ‘horecabloed’ door hun aderen stromen en zetten de zaak die hun ouders 20 jaar geleden oprichtten met een eigen touch voort. Maaike en Bart hebben een sportieve activiteit op de planning staan en gaan racen met hun gasten. Niet met een Formule 1 wagen, wel met de koersfiets op de velodroom.

Op woensdag trekken de B&B-uitbaters naar het bruisende Mechelen, waar ze hartelijk ontvangen worden in het statige art-deco pand ‘Porta Superia’ van Michael en Kurt. De geschiedenis van Mechelen wordt door de gastheren met veel enthousiasme tussen koffie, croissant en kunst geserveerd. De gasten verlekkeren zich aan een uitgebreid ontbijt, dat met een even uitgebreide uitleg wordt opgediend én uit een beerput gekookt werd…

De eerste week van Met Vier in Bed wordt afgesloten in het pittoreske Damme. Met hun vakantiewoning ‘Maison Héromie’ brengen Julie en Frederik Ibizavibes naar de prachtige Damse Vaart. Daar wacht de gasten een vurige culinaire beleving, want Julie laat hun proeven van gerechtjes uit haar eigen kookboek ‘Fire Dining’.

'Met Vier in Bed', van maandag 1 juli tot en met donderdag 4 juli om 20u35 bij VTM en ook op VTM GO.

