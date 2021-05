Koken de potjes over met de verbouwing van de keuken?

Gemiddeld 600.000 kijkers, goed voor 29% marktaandeel (VVA18-54, live+uitgesteld), zagen vorige week hoe de Huis Gemaakt-koppels de handen vuil maakten in de tuin. Dat bleek voor de ene een grotere uitdaging dan voor de andere. Juryleden Gert en Cerina gaan op woensdag 5 mei samen met tuinarchitect Jeamie op tuinbezoek en bepalen welk duo de nieuwe kamerprijs wint. Wordt het drie op een rij voor Amber & Kenny of gaat een ander koppel dit keer met het extra verbouwbudget lopen?

Als het verdict is gevallen, staan de koppels voor een nieuwe uitdagende klus. De verbouwing van de keuken: tegenwoordig voor velen de belangrijkste ruimte in het huis. “Dit wordt misschien wel de mooiste kamer van het huis”, weet Kenny. Bij de drie koppels zit de sfeer er meteen in. In Laakdal wordt vastgehouden aan een mix tussen landelijke en Amerikaanse stijl. Het koppel lijkt ook niet toe te geven aan de wensen van de jury om meer kleur in het interieur te brengen. De muren worden… wit. Terwijl Kenny haar van tegels bedient, ontpopt Amber zich tot de vloerder van dienst. “Ik heb 770 tegels gelegd. Misschien moet ik professionele vloerder worden. Of nee, want dan moet ik zo’n lelijke werkbroek dragen”, klinkt het.

Harry & Jerina zitten in Kortrijk opnieuw op een roze wolk. “We gaan voor een beirezuiderse vibe.” De roze kleur van de woonkamer wordt doorgetrokken in de keuken. Wanneer de kleur op de muren wordt aangebracht slaat de fantasie op hol. “Die kleur lijkt beirehard op hesp”, valt Jerina op. “Ik denk dat de jury het goed gaat vinden dat we een kleur hebben die in je eten terugkomt. Als je de frigo opendoet komt de kleur daarin terug”, lacht ze. “En het was hier vroeger een slagerij… Alle puzzelstukken vallen in elkaar”, besluit Harry. Ook het ontdekken van de keuken zelf zorgt voor animo. “Wie kan er zeggen dat hij een oven heeft met bluetooth en popcornstand?”

In Lokeren trekken Ruben & Antje de art deco look van het pand door. Ruben zou Ruben niet zijn mocht hij niet opnieuw creatief aan de slag gaan met hout. Op de planning: een eigen zitbank én vensterbank maken. Maar de tafel die het koppel heeft besteld zou wel eens veel te groot kunnen zijn voor de ruimte… “Onze tafel is groot, onze ruimte is klein”, beseft Ruben. “Dat gaat krap worden.” Op de dag waarop er gevloerd moet worden, staat Antje bovendien op met barstende hoofdpijn. En wanneer enkele kleine klussen tijdrovender blijken te zijn dan gedacht, komt de deadline plots wel héél dichtbij...

GERT VOORJANS KIJKT BINNEN IN HET INTERIEUR VAN EEN BEKENDE VLAMING IN ‘HUIS GESMAAKT MET GERT VOORJANS’ OP VTM GO

Wie na Huis Gemaakt helemaal warm loopt voor alles wat met interieurvormgeving te maken heeft en altijd al eens heeft willen binnenkijken in de interieurs van bekende Vlamingen, zit goed bij VTM GO. In de exclusieve reeks ‘Huis Gesmaakt met Gert Voorjans’ gaat interieurarchitect Gert Voorjans elke week op bezoek bij bekende Vlamingen en neemt hij onomwonden hun interieur onder de loep. Wat springt uit het oog en wat kan er beter? Deze week zet een nieuw bekend gezicht de deuren van zijn of haar crib met plezier open. De kijkers kunnen samen met Gert raden in welk interieur ze terecht zijn gekomen en mee binnenglippen in het huis van de bekende Vlaming. ‘Huis Gesmaakt met Gert Voorjans’ is elke woensdag na de aflevering van Huis Gemaakt te zien op VTM GO.