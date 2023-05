Koen Wauters en Gilles Dupont supporteren deze Special Olympiërs naar de grootste medaillewinst ooit

In juni trekken zo’n 90 Belgische atleten naar de Special Olympics Wereldspelen in Berlijn, georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking. In ‘Alles voor de Spelen’, vanaf zondag 21 mei om 19u55 bij VTM, maken Koen Wauters en Gilles Dupont - zelf een voormalig Special Olympiër - heel Vlaanderen warm om de Belgische delegatie naar de grootste medaillewinst ooit te supporteren. Koen en Gilles halen alles uit de kast om deze speciale sporters te steunen bij het realiseren van hun olympische droom en zetten ze in de spotlights die ze verdienen. Samen met heel Vlaanderen leren ze de mensen, emoties, dromen en warme verhalen achter deze bijzondere sporters kennen en scharen ze zich als één blok achter de atleten. Slagen zij erin om met de steun van al hun supporters een recordaantal medailles mee naar huis te nemen?

Lies - 33 jaar - Laakdal - Tennis

Voor Lies zijn de Special Olympics Wereldspelen geen onbekend terrein. Ze nam al in verschillende sportdisciplines medailles mee naar huis en neemt nu voor de tweede keer deel als tennisspeelster. In het tennis is Lies dan ook een sterspeelster, die in haar niveau bij de top 6 in de wereld hoort. Naast haar intensieve trainingsschema - ze staat vijf keer per week op het tennisplein - is ze op twee scholen hulpjuf in de kleuterklas. Haar leerlingen zijn dan ook haar grootste supporters.

Seppe - 23 jaar - Geel - Basketbal

Seppe speelt samen met zijn begeleider én goede vriend Arne (27 jaar) unified basketbal, waarin spelers met en zonder een verstandelijke beperking samen op het basketplein staan. Seppe neemt voor de tweede keer deel aan de Wereldspelen. Hij is een grote metalfan en werkt als vrijwilliger op een kinderboerderij. Seppe en Arne zijn twee handen op één buik. Binnenkort gaat Seppe zelfs onder begeleiding van zijn goede vriend alleen wonen.

Amal - 18 jaar - Temse - Judo

Amal werd eerder dit jaar wereldkampioene in A-judo, een judocompetitie voor sporters met een beperking. In juni neemt ze voor de eerste keer deel aan de Wereldspelen, waar ze ook voor de overwinning gaat. Wanneer ze niet op de judomat staat, studeert Amal haartooi en werkt ze tijdens het weekend in een bloemenwinkel.

Blanche - 21 jaar - Wervik - Gymnastiek

Net als haar grote idool Nina Derwael gaat gymnaste Blanche steeds voor de overwinning. Dat bewijzen de vijf gouden medailles die ze tijdens een eerdere editie van de Wereldspelen om haar nek kreeg. Blanche traint vier dagen per week en wordt gecoacht door coach Geert en haar zus Teunia. Ze is niet alleen grote fan van Nina Derwael, maar ook van avontuur en haar pleegfamilie.

Jeremy - 38 jaar - Antwerpen - Zeilen

Jeremy doet samen met zijn papa Danny (73 jaar) aan unified zeilen. Jeremy is de stuurman, Danny trimt de zeilen en neemt de tactische kant voor zijn rekening. Stiekem dromen vader en zoon van een podiumplaats op hun eerste Wereldspelen. Jeremy is een bezige bij. Hij staat niet alleen aan het roer van zijn zeilboot, maar werkt ook op een boerderij en in de bib van een kleuterschool waar hij voorleest. Daarnaast steekt hij een helpende hand toe in een rusthuis en in een bistro, en werkt hij als vrijwilliger voor Natuurpunt.

Eveline - 28 jaar - Gullegem - Voetbal

Voetbalster Eveline neemt als één van de Special Flames voor het eerst deel aan de Special Olympics Wereldspelen. Ze leeft voor het voetbal, is altijd goed gezind én de sfeermaker van haar voetbalploeg. Eveline is grote fan van haar collega Tessa Wullaert, kapitein van de Belgian Red Flames.

Tim - 24 jaar - Boechout - Wielrennen

Tim neemt als wielrenner voor de eerste keer deel aan de Wereldspelen. Tim is niet alleen zelf atleet, hij helpt ook bij de jeugdtrainingen. Deze Wout Van Aert-fan is bezeten door het wielrennen, maar speelt ook graag basketbal en voetbal. Tim is in twee scholen aan de slag als assistent van de turnleerkracht en helpt bij het geven van Sherborne-therapie aan kleuters.

Bekijk hier de eerste beelden van ‘Alles voor de Spelen’, vanaf zondag 21 mei om 19u55 bij VTM:

Niet voor publicatie :

De foto's uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be .

De trailer kan je overnemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/374730?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>