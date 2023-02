Koen Wauters en Axel Daeseleire doen gouden zaak met vintage botsauto in ‘Eenmaal Andermaal’

In een nieuwe aflevering van Eenmaal Andermaal, donderdag 23 februari om 20u35 bij VTM gaan twee amusante duo’s op zoek naar unieke objecten in de antiek- en brocantewinkels van Kortrijk en Pottelberg. Jacques Vermeire wordt vergezeld door Margriet Hermans die zelf van “des pièces uniques” houdt. Axel Daeseleire kan rekenen op de hulp van Koen Wauters die naar eigen zeggen “enkel honden” verzamelt. Al snel echter, krijgt Koen de smaak flink te pakken wanneer hij op het punt staat een gouden zaak te doen met een vintage botsauto.

De zoektocht is nog maar net begonnen of Jacques en Margriet hebben al prijs. Ze kopen een elegante paspop voor slechts 10 euro. Margriet was “so in love” dat ze het zelfs kocht alvorens met Jacques te overleggen. “Ah, ik dacht dat ik dat mocht”, klinkt het bij Margriet. “Nee, dat moet in overleg. Maar bon, je hebt een goede koop gedaan”, lacht Jacques.

Voor Axel en Koen start het avontuur minder vlekkeloos. Ze stoten op een stoere botsauto uit de jaren ‘70, maar de vraagprijs ligt ver boven hun budget en de verkoper wil niets van de prijs afdoen. De heren snuisteren verder, maar zien geen enkel object dat de botsauto kan evenaren. Ze besluiten opnieuw te onderhandelen met de verkoper, en dat blijkt achteraf een zeer goede zet. De botsauto wordt immers verkocht met een enorme meerwaarde.

Bekijk hier de preview:

Eenmaal Andermaal op donderdag 23 februari om 20u35 bij VTM en ook op VTM GO .

