Koen en Kris Wauters spelen uniek Clouseau-concert op het podium van Tien Om Te Zien en jij bepaalt de setlist

Nog twee maanden en het meest iconische muziekfeest van het land wordt weer neergepoot in Westende. Tien Om Te Zien maakt zich op voor 8 feestavonden op rij: van maandag 15 tot donderdag 25 juli. Die slotavond belooft nog net dat tikkeltje specialer te worden, want Tien Om Te Zien sluit voor de gelegenheid af met een unieke special waarin de 40ste verjaardag van Clouseau wordt gevierd. Op donderdag 25 juli zetten Koen en Kris de zeedijk van Westende in lichterlaaie met een bijzonder concert vanop het TOTZ-podium en de kijker thuis bepaalt hun setlist. Iedereen kan vanaf nu via VTM.be stemmen op zijn favoriete Clouseau-hits en zo mee de top 10 van de Clouseau-special bepalen.

Koen en Kris Wauters van Clouseau: “De tien populairste nummers van Clouseau doorheen de jaren… Wij hebben wel een vermoeden maar de lijst durft toch al eens te veranderen. Bovendien hebben we een hele geschiedenis met het programma Tien Om Te Zien en dat kan misschien het resultaat beïnvloeden? We zijn dus benieuwd welke nummers wij mogen brengen op de Clouseau-special van Tien Om Te Zien. Daar kijken we naar uit!”

Wat is volgens Vlaanderen de ultieme Clouseau top 10? Welke klassieker uit de voorbije 40 jaar mag zéker niet ontbreken en wat is de onbetwiste nummer 1? De kijker beslist welke 10 songs Koen en Kris op het podium zullen spelen. TOTZ-hosts Anne De Baetzelier, Willy Sommers, Laura Tesoro en Aaron Blommaert leiden de special in goede banen en hebben heel misschien nog wel een aantal verrassingen in petto voor de broers Wauters… Wie dit exclusieve Clouseau-concert live wil beleven kan vanaf nu tickets scoren via VTM.be. De special zal nadien ook te zien zijn bij VTM, een concrete uitzenddatum volgt later.

Bekijk de aankondiging hier: