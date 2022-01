Koen Baetens sterft tijdens heldendaad in Echte Verhalen: De Buurtpolitie VIPS

Koen Baetens (Andy Peelman), sinds 2014 één van de smoelen van het bekendste politiekorps van het land, is in de VIPS-editie van Echte Verhalen: De Buurtpolitie op heldhaftige wijze om het leven gekomen. Koen, die zijn ontslag gaf als politieagent en als VIP-bodyguard aan de slag ging, zette in de aflevering van woensdag 12 januari samen met het team van De Buurtpolitie alles op alles om Véronique De Kock uit de handen van haar ontvoerder te redden. Ze leken in hun opzet te slagen, tot het in de spannende ontknoping faliekant misliep. De ontvoerder loste een schot en Koen ving de kogel als een echte held op. Daarbij kwam hij dramatisch om het leven. Het korps van commissaris Berckmans krijgt zo een zware klap te verwerken en is helemaal ondersteboven van Koens heroïsche dood.

Bekijk hier de laatste scène van Andy Peelman in De Buurtpolitie:

Andy Peelman, in een vorig leven ook echt politieman, neemt zo na zeven jaar en 14 seizoenen afscheid van zijn personage Koen Baetens en De Buurtpolitie. Het personage raakte bij het grote publiek bekend als één van de smaakmakers, maar ook het ongeleide projectiel, van het politiekorps uit de populaire scripted realityreeks. Als inspecteur hing Koen Baetens vaak de clown uit en reageerde hij heel impulsief. Al had hij steeds het heldhaftige in zich. Dat komt Koen nu dus heel duur te staan… Hoe dit verder afloopt en wat de impact is op het korps wordt de komende dagen duidelijk in Echte Verhalen: De Buurtpolitie VIPS, elke weekdag om 18u20 bij VTM.

