Koen & Kris Wauters en Clara & Jelle Cleymans vallen in handen van de Chinese orgaanmaffia

"Nooit meer", schreeuwde An Lemmens toen ze samen met medeleerling Ann Van Elsen ontsnapte uit het Onze-Lieve-Vrouw Coppens College. Ook Conner Rousseau en Guga Baul bleven uit de greep van zuster Ursula en daar deden ze samen met 830.000 kijkers een schietgebedje voor, goed voor 37,7% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld). Op zondag 28 november alleen maar broeder- en zusterliefde in Code van Coppens. Koen & Kris Wauters spelen tegen Clara & Jelle Cleymans. Zorgt de unieke familieband voor twee dreamteams? Of wordt de zoektocht naar de uitgang zowaar nog chaotischer?

Koen: "Wij spelen eigenlijk nooit gezelschapsspelletjes of zo. Maar toen we die vroeger speelden, was het altijd ruzie." Ook zus Clara heeft jeugdherinneringen aan een vooral competitieve Jelle: "Het was niet altijd leuk vroeger om spelletjes met Jelle te spelen. Ook omdat hij altijd won, dat ook wel." Maar Staf en Mathias zijn toch vooral geïnteresseerd in de fysieke gezondheid van de kandidaten. Geen te hoge cholesterol? Bloeddruk OK? Ook hun hartslag wordt gemeten.

Voor ze het goed en wel beseffen bevinden de broers en zus zich in een obscure achterkamer van een Chinees restaurant. Omdat ze de rekening niet konden betalen, wil de chef-kok hun organen eruit snijden en verkopen aan de Chinese maffia. Ontsnappen is dus echt de boodschap. Tijdens een schokkend voodoo spel moeten een vastgeketende Koen en Jelle hun broer en zus blindelings vertrouwen. En dat blijkt moeilijker dan gedacht. De spannende ontknoping is voor zondag 28 november om 19u55 bij VTM.

