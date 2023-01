Knipoog in Familie: Maureen Vanherberghen onderzoekt de verdwijning van Sieg De Doncker

Vanaf maandag 6 februari merken de Familie-kijkers een dikke vette knipoog op in de verhaallijn. Een nieuw personage, inspecteur Marlies Kennis, maakt haar opwachting en komt zich vastbijten in de verdwijning van Koen Peyskens. Verrassende twist is dat de rol van inspecteur Kennis vertolkt wordt door Maureen Vanherberghen, de vrouw die zich in het echte leven de partner mag noemen van Sieg De Doncker, die de rol van Koen vertolkte. En zo wordt het koppel nu ook in Familie onrechtstreeks aan elkaar gelinkt.

“Soms nemen ze het woord Familie heel letterlijk als ze iemand in gedachten hebben voor een rol”, lacht Maureen Vanherberghen. “Als je de fictieve moord mag gaan oplossen van je lief in real life, ja, dan kan je gewoon niet weigeren.”

Inspecteur Kennis doet komende maandag haar intrede wanneer Véronique (Sandrine André) besluit om Koen aan te geven bij de politie. Ze komt hen vertellen dat hij een grote som geld van haar heeft gestolen. In werkelijkheid wil Véronique met deze klacht haar eigen hachje redden en zichzelf indekken mocht de politie het lichaam van Koen vinden. Maandag besluit ze dus schoorvoetend klacht tegen hem neer te leggen en belandt ze zo aan tafel bij inspecteur Kennis, die Véronique meteen ondervraagt. De inspecteur is vastberaden elke steen in dit dossier om te draaien. Kan ze zo de verdwijning van Koen ophelderen? Of gaan Véronique en Lars (Kürt Rogiers) vrijuit? Dat ontdekken de kijkers de komende weken in Familie.

