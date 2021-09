Kleinzoon vermist tijdens wandeling in de duinen: “Geef uw kinderen altijd een oriëntatiepunt moest je ze kwijt geraken”

De spannende interventies van de Oostendse politie vorige week werden ondertussen gevolgd door 524.000 kijkers (38% marktaandeel VVA 18-54, live+uitgesteld). Nu woensdag 29 september om 20u40 in Helden van Hier: Politie Oostende krijgen inspecteurs Jerry en Fabrice meteen een ernstige case op hun bord. Een opa die met zijn kleinkinderen ging wandelen in de duinen is zijn jongste kleinzoon al drie kwartier kwijt. Hij is ten einde raad en heeft de politie gebeld. "Als je zo'n klein kindje kwijt bent, dan is het direct paniek. Er gaan duizend vragen door je hoofd als grootvader in dat geval", vertelt Fabrice. Maar verdwalen in de duinen kan vermeden worden weet Jerry: "Ouders die naar de kust komen, geven hun kind best altijd een oriëntatiepunt waar ze naartoe kunnen als je ze kwijt geraakt."

Bekijk hier de preview:

Eerste inspecteurs Wim en Jörgen houden 's nachts een wagen met Franse nummerplaat staande aan een tankstation. De vier inzittenden beweren dat ze een vriend komen depanneren. "Een depannage doen voor een vriend, komende uit Frankrijk om vier uur 's nachts, terwijl die vriend daar niet is en er ook geen adres van die vriend gekend is. Bon, dat verhaal klopt dus niet", vertelt Jörgen. En het gaat van kwaad naar erger: de papieren van de wagen blijken niet in orde, het voertuig is niet verzekerd en twee passagiers hebben ook geen geldige papieren op zak. Op de achterbank vinden de agenten een lege fles wodka en lachgas ampules. De chauffeur zal nu ook nog moeten blazen voor een alcoholtest.

Niet alle appartementsgebouwen op de dijk van Oostende huisvesten inwoners of toeristen. Eerste inspecteurs Els en Wim onderzoeken een pand met zicht op zee waar krakers zouden zitten. "Je gaat ergens binnen en je weet niet waar je wie gaat tegenkomen. Dat geeft redelijk wat zenuwen en spanningen. Maar spanning moet er zijn, dan ben je alert", zegt Wim. En het lijkt erop dat ze zeker iemand gaan tegenkomen. "Het ruikt hier nog naar parfum", roept Els. "Dus ze zijn hier zeker nog maar juist geweest."

