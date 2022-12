Kleine huisjes, grootste uitdagingen: Nora Gharib laat ultieme klusstrijd losbarsten in Tiny House Battle

Wonen op 27m²? Het kan! Vanaf dinsdag 20 december om 20u35 bij VTM schotelt Nora Gharib iedere week dé ultieme klusuitdaging voor aan twee bouwteams in het gloednieuwe Tiny House Battle. De lat ligt hoog en de tijd is beperkt. In elke battle krijgen twee teams 9 dagen de tijd om een instapklare tiny house te ontwerpen en te bouwen naar de smaak van een koper. Om compact te wonen, moeten de bouwteams ruim denken en elke vierkante meter maximaal benutten. Vanaf ontwerp tot afwerking worden de bouwteams bijgestaan door technisch bouwexpert Michiel De Backer en vormgever Nick Bal. En dan is het tijd voor le moment suprême: de onthulling aan de kopers. Welke creatieve, vindingrijke en handige oplossingen komen er allemaal voorbij? Welk bouwteam blaast de koper omver? En welk huisje wordt gekocht en schittert binnenkort ergens in Vlaanderen?

Nora Gharib: Verbouwen is één ding, maar een tiny house bouwen is toch wel next level. Ik ben dan ook super trots op de bouwteams die met een ongelofelijke creativiteit en fenomenaal vakmanschap het allerbeste van zichzelf geven om een paar vierkante meters om te toveren tot een warme thuis voor de kopers. Want daar draait dit programma ook om: mensen een nieuwe thuis geven. De stap die de kopers en hun gezinnen zetten is ongelofelijk. Ze hebben allemaal een bijzondere reden om in een tiny house te gaan wonen, en die verhalen hebben mij één voor één aangegrepen. De kopers geven hun geld gewoon af en vertrouwen blindelings de teams die hun ‘thuisje’ moeten bouwen. Chapeau! Ik ben altijd gelukkig als ik mensen kan helpen door middel van een tv-programma en ook dit keer ben ik supertrots op het resultaat!

Experten Michiel De Backer en Nick Bal geven elke week tips & tricks aan de bouwteams

Kwaliteit en creativiteit zijn key in elke battle. Om de bouwteams op scherp te zetten, krijgen ze de hulp van twee experten met jarenlange ervaring in de tiny house-business. Michiel De Backer aka The Business Man begeleidt de teams met zijn bouwtechnische expertise. Hij is architect en oprichter van Ark-Shelter, een bedrijf gespecialiseerd in mobiele woonconcepten. “Het ontwerpen van een tiny house is moeilijker dan het ontwerpen van een woning omdat je veel minder plaats hebt. Voor iemand die dit nog nooit gedaan heeft, is dit echt een uitdaging”, vertelt Michiel. Hij krijgt het gezelschap van Nick Bal aka The Creative Force, die zich buigt over de inkleding van de tiny houses. Nick is interieurvormgever, meubeldesigner en kunstenaar. “Tiny houses ontwerpen is niet hetzelfde als het inrichten van een appartement. Je moet ruimtes namelijk meerdere functies gaan geven en dat maakt het verschil”, vertelt hij.

Nick Bal, Nora Gharib & Michiel De Backer

Vanaf dinsdag 20 december om 20u45 barst er elke week een nieuwe Tiny House Battle los bij VTM. Welke bouwteams en kopers het avontuur aangaan, wordt later bekendgemaakt.

