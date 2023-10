Kippenvelmomenten en dansfeestjes maar vooral stevige concurrentie in eerste Knockouts van The Voice Kids

Van golden oldies, tot krachtige ballads en de bekendste popdeuntjes. De jonge zangtalenten maken zich vanaf morgen op voor een gloednieuwe fase in The Voice Kids: de gevreesde Knockouts. Tijdens deze krachtmeting bepalen de coaches welke toptalenten doorgaan naar de halve finale. Coaches Metejoor, Coely, Pommelien Thijs en Laura Tesoro staan dus voor lastige keuzes. “Elke coach moet zijn team verdelen in groepjes met drie talenten. Slechts één van hen kan door naar de halve finales”, kondigt host Aaron Blommaert aan. “Je zal je kandidaten zien schitteren, maar dan moet je drie kwart van je team laten gaan. Dat wordt pittig”, klinkt het bij Laura. Welke jonge talenten blazen hun coach omver?

Voor het eerst staan de kandidaten van elk team tegenover elkaar. Laura brengt gouden stemmen Ines (14, uit Oost-Vlaanderen), Fé (12, uit Oost-Vlaanderen) en het duo Nina (10, uit Limburg) & Fien (11, uit Limburg) samen voor haar eerste Knockout. "Dit groepje is enorm gegroeid, vooral qua zelfvertrouwen", vertelt Laura enthousiast. Fé brengt de sfeer erin met Mamma Mia van ABBA. Duo Fien en Nina laten hun talent zien met This Will Be (An Everlasting Love) van Natalie Cole. En Ines, voor wie gestreden werd tijdens de Blind Auditions, zingt Halo van Beyoncé. “Ik heb hier vier performers zien staan die het optreden van hun leven hebben gegeven. Ik ben zo blij!”, klinkt het achteraf bij Laura.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Coely brengt toppers Sam (14, uit Vlaams-Brabant), Josefien (14, uit Antwerpen) en Miriam (12, uit West-Vlaanderen) samen. "Hun manier van zingen raakt me echt. Ik kijk er enorm naar uit", verklaart Coely. Josefien ruilt dit keer het Frans voor het Engels en zingt Put Your Records On van Corinne Bailey Rae. Sam overdondert de coaches met It’s Oh So Quiet van Björk. En Miriam blaast iedereen omver met Love Me Or Leave Me van Little Mix. "Wat gebeurt hier? Dit zijn drie volwaardige artiesten", klinkt het bij coach Metejoor. Ook Pommelien is onder de indruk: "Ik ben triest omdat jullie niet in mijn team zitten, maar ook heel blij dat ik deze beslissing niet hoef te maken!" Coach Coely staat dus voor een loodzware keuze. Wie neemt ze mee naar de halve finale?

Ook deze Knockouts komen aan bod:

Team Pommelien:

Nisa (8, uit Oost-Vlaanderen), de jongste deelnemer dit seizoen, mag de spits afbijten met Scars To Your Beautiful van Alessia Cara.

Claire (14, uit Vlaams-Brabant) wordt uitgedaagd met Paper Rings van Taylor Swift.

Lize (13, uit Antwerpen) brengt een ode aan popdiva Tina Turner met River Deep, Mountain High.

Team Metejoor:

Céleste (9, uit Vlaams-Brabant) bouwt een feestje op het podium met Walk On Water van Milc Inc.

Sid (13, uit Limburg) pakt uit met het Franse nummer Voilà van Barbara Pravi.

Luna (13, uit Limburg) steekt de hit Perfect van P!nk in een ander jasje.

Team Coely:

Tiana (14, uit Oost-Vlaanderen) laat haar stem horen met één van haar favoriete nummers, Elastic Heart van Sia.

Frauke (13, uit West-Vlaanderen) leeft zich volledig uit met Teeth van 5 Seconds of Summer.

Annabel (14, uit Limburg) toont haar talent met Golden Hour van JVKE.

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be .

Bovenstaande preview is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/406306?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>