Kim Huybrechts en Dimitri Van Den Bergh verdedigen de Belgische driekleur in World Cup of Darts

De finale van de Premier League Darts is nog maar net verteerd of de fans kunnen zich bij VTM 2 alweer uitleven met darts van topniveau. Deze keer kunnen kijkers Dimitri Van Den Bergh, oftewel Dancing Dimi, en Kim Huybrechts, a.k.a. The Hurricane, naar een zege in The World Cup of Darts supporteren. VTM 2 zendt het Major toernooi live uit van donderdag 16 juni om 19u00 tot en met zondagavond. Rudy Lanssens, Matthias De Vlieger, Erik Clarys en Brian Raman zijn de commentatoren van dienst, Rudy en Erik reizen in de beginfase ook zelf naar Frankfurt voor live-interventies en interviews.

Kim en Dimi gooien hun pijltjes in team, om de Belgische vlag in de twaalfde editie van de landencompetitie te verdedigen. Naast België nemen 31 andere landen uit alle uithoeken van de wereld - van Canada tot Gibraltar, van Hong Kong tot Zuid-Afrika - deel aan de World Cup of Darts. Ze strijden voor een prijzenpot van 70.000 pond. Gaan Kim en Dimi met de zege naar huis? Ze hebben in ieder geval iets recht te zetten. Vorig jaar ging het duo glansloos en onverwacht onderuit in de tweede ronde. Het was zelfs de eerste keer op 10 deelnames dat Kim de kwartfinale niet haalde. Nu kunnen onze Belgische darters hun eer mogelijk herstellen, maar ook titelverdediger Schotland (Peter Wright & John Henderson) ligt op de loer voor de overwinning. Of nemen recordwinnaars Nederland (zonder Michael Van Gerwen dit keer, maar met Dirk Van Duijvenbode en Danny Noppert) of Engeland (Michael Smith & James Wade) voor een vijfde keer de beker mee naar huis? Traditioneel zorgt het toernooi in ieder geval voor heel wat verrassingen…

In de eerste ronde van het toernooi, die op donderdag 16 juni en vrijdag 17 juni plaatsvindt, wordt telkens één best-of-nine-legs dubbel gespeeld. Dimi en Kim scherpen op vrijdag rond 23u00 de pijlen tegen Japan. Vanaf de tweede ronde tot en met de halve finale worden twee enkels gespeeld. In geval van een 1-1 stand, wordt een beslissende dubbel gespeeld. In de finale zijn er drie winstwedstrijden nodig, zodat er na de beide enkelspelen en het dubbelspel mogelijk nog één of twee enkelspelen volgen.

Speelschema:

Donderdag 16 juni: Ronde 1 vanaf 19u00

Vrijdag 17 juni: Ronde 1, vanaf 19u00

Zaterdag 18 juni: Ronde 2, vanaf 13u en vanaf 19u00

Zondag 19 juni: Kwartfinales vanaf 13u00, halve finales en finale vanaf 19u00

