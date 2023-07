Kijkers mogen zélf karakter ontwerpen dat zal schitteren in het nieuwe seizoen van The Masked Singer 

Van een stoere Wolf tot een skiënde kiwi en van een Vlinder uit de toekomst tot een koele IJskoning. Deze en nog veel meer prachtige en mysterieuze creaties kwamen voorbij in de afgelopen drie seizoenen van The Masked Singer. Welke Masked Singers in het gloednieuwe seizoen zullen schitteren, blijft voorlopig nog een goed bewaard geheim, maar één ding staat vast: Vlaanderen krijgt dit keer de kans om zelf het brein te worden achter één van de nieuwe, mysterieuze karakters. Iedereen, jong en oud, met of zonder ontwerpervaring mag een karakter tekenen of ontwerpen dat binnenkort misschien wel tot leven komt op het grote podium van The Masked Singer.

Bekijk de video hier:

Het nieuwe karakter mag werkelijk alles zijn: van een betoverend voorwerp tot een mythisch dier, een imposant gebouw, een exotisch stuk fruit, of zelfs iets totaal anders. Hoe creatiever, hoe beter! Alle creatieve zielen mogen hun fantasie de vrije loop laten gaan en hun creatie insturen tot vrijdag 11 augustus via VTM.be. Naast het uiterlijk, mogen ze ook de innerlijke eigenschappen van hun creatie bepalen. Welke karaktereigenschappen typeren hun personage? En wat is zijn of haar verhaal? Wanneer het nieuwe seizoen van The Masked Singer te zien zal zijn bij VTM, wordt later bekendgemaakt.