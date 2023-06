Kijkers kiezen zelf de naam van CAMILLE in nieuwe VTM-telenovelle en bepalen zo ook de titel van de reeks

Binnenkort krijgt “de nieuwe telenovelle met CAMILLE” een titel. Welke titel? Dat is niet alleen voor de kijkers, maar ook voor de cast en crew nog één grote verrassing. Voor het eerst ligt die keuze namelijk volledig in handen van de kijkers. Uit een shortlist van drie potentiële namen, die gekozen zijn door CAMILLE zelf, kunnen zij hun favoriet bepalen. Kruipt CAMILLE straks in de huid van Milo, Belle of Solange? Kijkers kunnen via vtm.be hun stem uitbrengen en mee bepalen welke naam het hoofdpersonage krijgt en dus ook de titel van de telenovelle wordt.

“Binnenkort starten de opnames van de telenovelle op VTM. Ik heb er superveel zin in, maar we hebben één probleem: we hebben nog geen naam voor mijn personage”, zegt CAMILLE in een oproepvideo. “Mijn favoriete namen zijn Milo, Belle en Solange. Milo was vroeger mijn bijnaam op school. Ik had ooit Camille slordig geschreven waardoor de ‘e’ op het einde een ‘o’ leek. Sindsdien noemde iedereen mij dus Milo. Belle is de afkorting van mijn mama haar naam, Isabelle, en Solange is de mama van mijn opa, die vroeger een zangeres was. Ik kan niet kiezen tussen die drie namen, dus jij mag beslissen! De gekozen naam met de meeste stemmen wordt niet alleen mijn naam in de telenovelle, maar ook de titel van de telenovelle. Ik ben super benieuwd wat jullie gaan kiezen!”.

Bekijk de video van CAMILLE hier:

De nieuwe VTM-telenovelle wordt een modern sprookje, overgoten met een muzikale saus. De reeks vertelt het verhaal van een bijzonder talentvol meisje met een gouden stem, dat verplicht wordt haar talent voor de buitenwereld te verbergen. Hoe hard ze ook droomt van een leven vol zang en muziek. Het hoofdpersonage uit de telenovelle wordt vertolkt door zangeres, danseres, actrice én popsensatie van het moment CAMILLE. De opnames van de telenovelle starten deze zomer, de uitzending volgt in 2024 bij VTM.

