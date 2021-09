Kijk mee in het glamourleven van dj, business woman én celebrity mom Anouk Matton

Anouk Matton is een echte it-girl met veel talenten, die ondertussen haar eigen naam heeft gemaakt. Ze leidt samen met haar man Dimitri Vegas het luxueuze en glamoureuze leven waar velen van dromen. Naast dj, zangeres en influencer is Anouk een ambitieuze business woman met onder andere een eigen cosmeticalijn. Hoewel ze een druk leventje gewend is, staat ze nu misschien wel voor de grootste uitdaging tot nu toe: mama zijn van haar kersverse zoon London Takis Thivaios. De realityreeks Anouk Matton Privé, die vanaf maandag 27 september om 21u40 te volgen is bij VTM 2, brengt Anouks Instagram tot leven en duikt exclusief in haar échte leven. Een wereld vol beats, glitter en luxe met business-woman Anouk als middelpunt. Kortom: the real glam.

Anouk Matton: “Hoewel de optredens zo goed als stil lagen, heb ik geen enkel moment stil gezeten: ik bracht muziek uit, maakte me klaar voor de komst voor London en ik bracht een make-up lijn AM Cosmetics op de markt. Veel puntjes van mijn bucketlist heb ik de afgelopen maanden kunnen afvinken en ik vind het fijn dat ik dankzij dit programma mensen kan meenemen achter de schermen.”

Bekijk de eerste beelden hier:

Anouk Matton laat de camera’s ‘backstage’ toe in haar privéwereld tijdens de laatste maand waarin ze samen met Dimitri aftelt naar de geboorte van hun allereerste kindje en de eerste weken als mama. Een periode die Anouk samen met haar entourage beleeft met een lach en een traan. Van een over the top babyshower met haar vriendinnen tot het eerste babysitmoment van papa Dimitri wanneer Anouk duizenden fans uit hun dak laat gaan tijdens haar eerste dj-set als kersverse mama. Hoe gaat Matton om met haar nieuwe rol als mama? En hoe combineert ze dit met haar succesvolle carrière?

Niet voor publicatie :



De foto's uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of via foto.dpgmedia.be .

De bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/249605?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>