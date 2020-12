Kerst met 11 miljoen: VTM, Eén, La Une en RTL-TVI zenden uniek liveprogramma uit op 24 december

In een uniek live-programma dat op kerstavond 24 december tussen 18 en 19 uur wordt uitgezonden, brengen de zenders VTM, Eén, La Une en RTL-TVI samen en gelijktijdig een warme boodschap van hoop, licht en verbondenheid. Het wordt een positieve en hartverwarmende uitzending met optredens van Belgische artiesten op feeërieke locaties, luchtbeelden van een prachtig verlicht België, korte getuigenissen, een nationaal herdenkingsmoment voor alle corona-slachtoffers, en met ook een bijdrage van de Koninklijke Familie. De kersttoespraak van Zijne Majesteit de Koning sluit aan op deze uitzending.

We zijn allemaal anders en staan verschillend in het leven, maar wat we gemeen hebben, is dat we met kerst graag samen willen zijn met onze familie en geliefden. Dit jaar zal dat door corona anders zijn. Om te laten zien dat we toch aan elkaar denken en dat we ondanks de verplichte afstand toch sterk met elkaar verbonden blijven, vieren we op kerstavond op de vier grootste zenders van het land ‘Kerst met 11 miljoen’. Dit programma maakt deel uit van ‘België. Eigenzinnig fenomenaal’, een campagne van de federale overheid die een boost geeft aan ons imago, zowel in het binnenland als over de landsgrenzen heen. De campagne wil mensen herinneren aan het beste dat België te bieden heeft op het gebied van kunst, gastronomie, toerisme, sport, cultuur of gewoon het goede leven.

De uitzending van Kerst met 11 miljoen wordt bij VTM gepresenteerd door Cathérine Moerkerke en op Eén door Danira Boukhriss Terkessidis.

Unieke locaties, bijzondere songs

RTL-TVI en La Une aan Franstalige zijde en VTM en Eén aan Nederlandstalige kant, slaan de handen in elkaar voor dit live gebeuren. Hooverphonic, Axelle Red, Lous and The Yakuza, Jasper Steverlinck & Typh Barrow en Scala zorgen voor de muziek. Ook Clouseau is van de partij. Zij zullen een exclusief nummer brengen met The Voice Belgique-winnares Charles. Bijzondere locaties verspreid over het land vormen het decor voor de optredens van deze artiesten.

De muziek wordt afgewisseld met beelden die tonen hoe mooi een verlicht België er vanuit de lucht uitziet. Daarnaast is er plaats voor inspirerende getuigenissen van mannen, vrouwen en jongeren die in volle coronacrisis het land draaiende hebben gehouden of zich voor anderen hebben ingezet.

Bovendien zal in het programma ook een ingetogen herdenkingsmoment gehouden worden voor de vele mensen die we het voorbije jaar aan corona verloren. Aansluitend op deze bijzondere uitzending volgt de traditionele kersttoespraak van Zijne Majesteit de Koning.

Een keten van licht

De rode draad doorheen ‘Kerst met 11 miljoen’ is licht. Over alle leeftijden, sociale klassen, overtuigingen en standpunten heen, is licht in deze donkere periode en in dit bewogen jaar hét symbool bij uitstek om verbondenheid en hoop uit te drukken. In de voorbije weken hebben veel landgenoten reeds tekenen van licht voor hun ramen of in hun tuinen opgehangen. Van al die lichtpuntjes maken we op kerstavond een keten van licht. Het programma zal oproepen om een extra lichtje te doen branden of een kaarsje aan te steken voor wie je wil bedanken of gedenken, of wie in je ogen extra aandacht verdient. Ook de Koninklijke Familie zal blijk van steun en grote dankbaarheid een lichtje doen branden.

Samen zullen al die lampjes en kaarsjes een keten van licht doorheen het land vormen en tonen dat we verbonden zijn met elkaar. Zo wordt het geen kerst met minder, maar een kerst met meer… een kerst met 11 miljoen.

Kerst met 11 miljoen: op kerstavond, donderdag 24 december, van 18.00 tot 19.00 bij VTM, Eén, La Une en RTL-TVI.

