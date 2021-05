Kelly Pfaff gaat op zoek naar de duurste droomwoning tot nu toe in Waar voor je Geld?

Nu maandag 31 mei trekt Kelly Pfaff in Waar voor je Geld?, om 21.35 bij VTM 2, naar Staden in het hartje van West-Vlaanderen. Daar ontmoet ze het warme en avontuurlijke gezin van Hannelore en Wouter, die ondanks hun ruime, gerenoveerde fermette uitkijken naar een nieuwe woonst. “We zoeken meer verbinding met de natuur. We zouden ons huis integraal willen verplaatsen, maar dat kan helaas niet”, klinkt het. Het verlanglijstje voor een budget van 850.000 euro: een rustige, groene plek waar ze met hun vrienden feestjes kunnen geven. Hannelore en Wouter houden van een moderne, landelijke stijl en wensen een uniek vergezicht, rust en een vakantiegevoel.

Kelly neemt Hannelore en Wouter geblinddoekt mee naar drie panden die makelaar Arjen voor hen heeft uitgezocht, zodat ze deze niet op basis van de locatie kunnen beoordelen. “Het is geleden van mijn ‘vrijgezellen’ dat ik nog een blinddoek aan had”, lacht Hannelore.

In Assenede staat een charmante, gerenoveerde hoeve voor 775.000 euro. Het perceel telt 10.000 m² en in de verste verte zijn er geen buren te bekennen. De tweede speeddate is met een unieke parel in Blankenberge: een architecturale cottage in topkwaliteit voor 850.000 euro, meteen ook het duurste pand in Waar voor je Geld?. Voor de derde woonst neemt Kelly het koppel mee over de taalgrens naar Komen. Voor 799.000 euro krijgt het gezin een gerenoveerde U-vormige hoeve met een bewoonbare oppervlakte van maar liefst 371 m² mét een authentiek bakhuis.

De afleveringen van Waar voor je Geld? zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .