Kayleigh & Bavo, Ana & Enis of Anouk & Martin: wie wint zijn eigen (t)huis in de grote finale van Huis Gemaakt? 

Onder het motto ‘renoveer een huis en win een thuis’ haalden Bavo & Kayleigh (Hasselt), Ana & Enis (Antwerpen) en Anouk & Martin (Aalst) het afgelopen jaar hun beste renovatieskills boven in Huis Gemaakt. Stuk voor stuk transformeerden ze een vervallen pand tot een vastgoedpareltje. Morgen, op dinsdag 2 januari om 20u30, breekt eindelijk het langverwachte hoogtepunt aan. In de grote finale komen de drie koppels, vergezeld door Dina Tersago, juryleden Bart, Béa en Cerina, hun vrienden en familie en ook de drie koppels die ooit hun concurrenten waren maar nu vrienden zijn, samen voor de ultieme ontknoping. Wie wint een eigen (t)huis, gratis en voor niks?

Welk koppel krijgt zomaar eventjes een huis cadeau? In de grote finale nemen drie partijen een beslissing over deze prangende vraag. Een groep van 25 makelaars en 50 potentiële kopers wordt door jurylid en vastgoedexperte Béa hartelijk ontvangen in de drie panden. Ze nemen alle hoeken en kantjes van de huizen nauw onder de loep en vellen een oordeel op basis van afwerking, creativiteit en eigenheid. Bovendien kon ook de kijker thuis stemmen voor zijn of haar favoriet. Het oordeel van kijkers, makelaars en potentiële kopers samen bepaalt wie de sleutels van hun nieuwe woning in ontvangst mag nemen.

Maar voordat de punten worden uitgedeeld, is het voor alle deelnemers tijd om hun persoonlijke spullen in te pakken en - misschien wel voorgoed - afscheid te nemen van ‘hun’ huis. De emoties lopen hoog op terwijl de finalisten zich voorbereiden op dit beslissende moment in hun renovatieavontuur. Worden het Ana & Enis, die in het Antwerpse herenhuis de gedroomde thuis voor hun gezin zien? Anouk & Martin die met hun kudde huisdieren dromen van een leven in Aalst? Of gaan Bavo & Kayleigh met de sleutels aan de haal, die niet met twee maar ondertussen met z’n drietjes strijden voor hun droomhuis met babykamer in Hasselt? Welk koppel wint morgen de felbegeerde sleutels van hun prachtig gerenoveerde huis?

