Kattengejank, kurkschieten en roddels in ‘Waarheid, Durven of Doen’

Op maandag 8 augustus om 20u30 bij VTM zetten bekende klankman Pascal Braeckman, VTM-kok Loïc Van Impe, Thuis-actrice Lynn Van den Broeck en influencer Jonatan Medart de week goed in met hilarische opdrachten en openhartige bekentenissen in ‘Waarheid, Durven of Doen’. Speciaal voor Wereld Kattendag zit er een leuke doe-opdracht verstopt in één van de lampionnen. Die luidt: “Wie van jullie kan het beste een kat imiteren?” Waarop het viertal elk om beurt een medespeler probeert te doen lachen voor vijf keien of punten.

Bekijk hier de preview:

Verder probeert het viertal zo ver mogelijk te schieten met een kurk, testen ze hun reactiesnelheid na enkele glaasjes en delen ze openhartig mee waarover ze wakker liggen ‘s nachts. Bij de vraag ‘Gaan jullie weleens door het lint?’, vertelt Lynn over onwaarheden over zichzelf waar ze zich dood aan ergert: “Onder een artikel stond dat ik alles in de schoot geworpen kreeg, doordat ik samen ben met een andere acteur, maar dat klopt niet”, vertelt ze aangedaan. “Je kan nooit goed doen voor iedereen”, besluit Jonatan.

Op dinsdag 9 augustus spelen Leen Dendievel, Francisco Schuster, Koen Buyse en Gerben Tuerlinckx Waarheid Durven of Doen. Op woensdag 10 augustus worden Anke Buckinx, Celine Van Ouytsel, Hanne Claes en Soe Nsuki uitgedaagd en op donderdag 11 augustus sluiten Sandra Bekkari, Jamie-Lee Six, Sean Dhondt en Joffrey Anane de week af.

‘Waarheid, Durven of Doen’ van maandag 8 tot en met donderdag 11 augustus om 20u30 bij VTM. De afleveringen zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .

