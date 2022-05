Karista wint The Voice Kids 2022

Acht jonge finalisten streden vanavond voor de titel van dé Voice Kids van 2022. Nadat ze één voor één een nummer brachten, stuurden de coaches hun topfinaliste door naar de slotronde. De 14-jarige Karista uit Deurne uit team Duncan overtuigde daarbij de digitale publieksjury en kroonde zich als winnares van The Voice Kids 2022. Ze brengt meteen haar eerste eigen single ‘Shackles’ uit, een cover van Mary Mary.

Karista houdt van gospelmuziek en komt uit een muzikaal nest. Haar moeder was zangeres en zong bij Will Tura, maar ook solo. Al vanaf haar auditie bewees Karista dat ze gemaakt is om op een podium te staan. Ze blies alle vier coaches omver met het nummer ‘Don’t Let Go’ van En Vogue. Tijdens de halve finale bewees ze opnieuw dat ze een echte artiest is met het nummer ‘Shackles’ van Mary Mary, eveneens haar gloednieuwe single. In de finale bracht ze ‘Glory’ van Common & John Legend en wist ze haar coach Duncan en ook coach Laura tot tranen toe te ontroeren . Ook team K3 luisterde met open mond: “Karista, wauw! We kunnen bijna niet beschrijven wat jouw optreden in deze zaal heeft gebracht. Je stem is er één uit de duizend. Jij krijgt mensen stil”, klonk het.

Coach Duncan schittert alvast van trots: “Karista is een heel verlegen meisje, wat super hard in contrast staat met hetgeen we op het podium van haar zien. Ze vertelt haar verhaal telkens op zo’n waanzinnig mooie manier. Ze is down to earth maar tegelijk ook zo’n waanzinnige ster. Dat is onwaarschijnlijk. Het is één van de mooiste combinaties op aarde.”

Karista kan haar geluk niet op: “Woorden schieten mij tekort! Ik ben God super dankbaar dat ik deze kans heb kunnen krijgen! Als mijn zus mij niet had ingeschreven had ik deze belevenis niet meegemaakt. Ik ben superdankbaar!”

