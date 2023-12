Karen en Sharon blijven ook na het Blind Getrouwd-experiment gehuwd!

2 x een volmondige ‘ja!’ zorgde er in de laatste aflevering van Blind Getrouwd - Het Vijfde Huwelijk voor dat twee dames dolgelukkig huiswaarts keerden. De 27-jarige dierenartsassistente en chocolatier Karen en de 33-jarige Sharon, begeleidster van mensen met een verstandelijke beperking, beslisten om na 7 weken huwelijk (niet meer zo) blind getrouwd te blijven.

Sharon had al een tijd vlinders in de buik terwijl die van Karen nog even op zich lieten wachten. Maar de 5 dagen die de dames apart doorbrachten om in alle rust hun individuele beslissing te maken, brachten raad.

Bekijk hier het beslissingsmoment van Karen en Sharon:

Enkele mooie quotes uit de brieven van de dames:

Sharon: “Karen, je bent echt een prachtige vrouw met heel veel mooie kantjes waarvan ik elke dag nog nieuwe ontdek. En hier en daar is er wel een hoekje af, maar dat is net wat ik zo leuk vind aan je. Je speelse spraakwaatervalmomentjes, de plagerijen en zelfs je warrige ochtendcoupe: ik zou het eigenlijk allemaal niet meer willen missen. Het verbaast me hoeveel jij op zo’n korte tijd voor mij bent gaan betekenen. Je weet ondertussen ook dat er van mijn kant wel al wat verliefde gevoelens zijn. Ik maak me er eigenlijk weinig zorgen over dat dat gevoel bij jou nog wat moet groeien. Je stelt mij telkens immers opnieuw gerust door mij te laten voelen dat je er echt wel in gelooft, en dat maak dat ik er ook in geloof (...). Ik ben ervan overtuigd dat, als we onze drukke levens op een goede manier op mekaar afstemmen, en we altijd open en eerlijk blijven, we een mooi vervolg kunnen creëren op dit prachtig avontuur. En daarom zeg ik hier en nu volmondig en met heel veel zin ja op onze toekomst.”

Karen: “Gezien we over alles zo openlijk communiceren met elkaar is het geen verrassing waar we beiden staan op vlak van onze gevoelens. Jij staat misschien net dat stapje verder dan ik, maar in plaats van te focussen op wat er nog niet is, focus ik liever op wat er al wél is. Je bent een prachtige vrouw zowel vanbinnen als vanbuiten, je bent sociaal, grappig, attent, sociaal, zorgzaam,... Het kan dan ook niet anders dan dat jij op een heel korte tijd een belangrijk persoon bent geworden voor mij. En ik je op een bepaalde manier wel al graag zie. Ik ben zo dankbaar voor jou, ik had dit avontuur oprecht met niemand anders willen delen (...) Het experiment loopt vandaag helaas af maar ons verhaal gaat, als het van mij afhangt, wel nog even voort. Vandaar zeg ik vandaag zonder enige twijfel opnieuw ja tegen jou, tegen ons.”

Alle 16 afleveringen van Blind Getrouwd - Het Vijfde Huwelijk staan op VTM GO. Afleveringen 9 tem 12 worden bij VTM uitgezonden op zondag 17 december om 20.45, afleveringen 13 tem 16 (de finale) op donderdag 28 december om 21u45.

