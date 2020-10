Karen Damen sluit Zeemeermin eindelijk in de armen

De kijkers van The Masked Singer zaten er al enkele weken op te wachten en vanavond was het moment eindelijk daar. Zeemeermin werd ontmaskerd en zorgde voor een bijzonder emotioneel moment in de show. Voor velen was de vraag namelijk niet langer óf Kathleen Aerts zich achter het masker verschool, maar wel wanneer ze eindelijk haar ex-K3-collega en vriendin Karen Damen in de armen zou kunnen sluiten. Dat gebeurde vanavond met een innige knuffel en de nodige traantjes.

“Dit. Is. Kathleen.” Karen Damen schreeuwde het de voorbije weken van de daken en liet er geen twijfel over bestaan. “Als zij haar masker afdoet, ga ik wenen. Sinds ze in Zuid-Afrika woont hebben wij nauwelijks nog contact en hebben we elkaar niet meer gezien.” Speciaal voor The Masked Singer reisde Kathleen samen met haar gezin uitzonderlijk nog eens naar België af om op een podium te staan. Een moment dat net zo uniek was als haar hereniging met Karen.

“Die terugkeer had wel wat voeten in de aarde”, vertelt Kathleen in Behind The Mask op VTM GO. “Vlak voor de opnames was ik zelfs niet zeker of ik wel in België zou geraken. Er waren geen vluchten, dus we hebben een repatriëringsvlucht moeten nemen die 20 uur heeft geduurd.” Die lange vlucht bleek wel de moeite waard toen ze voor het eerst oog in oog stond met het Zeemeermin-pak. “Het was liefde op het eerste gezicht.”

Zelfs na al die jaren voelde Kathleen nog zenuwen in de buik voor haar allereerste optreden in The Masked Singer. “Omdat ik met Karen 10 jaar lang samen in de studio heb gezongen, kozen we liedjes die in de refreinen wat lager zijn. Die donkere kant kent Karen niet echt. Dat ze me zou herkennen had ik ergens wel gedacht. Maar fijn is het niet als je al die moeite doet om onherkenbaar te zijn. Anderzijds was het een compliment dat ze mij nog niet vergeten is (knipoog).”

“Voor mij was het een hele tijd geleden dat ik nog eens op een podium stond, dus ik heb er dubbel en dik van genoten”, besluit Kathleen. “Ik ben heel dankbaar dat ik aan deze fantastische show heb mogen meewerken. Zeker in deze gedaante. Onze lieve Zeemeermin ga ik missen. Ik zou haar zo mee naar huis willen meenemen. Een Zeemeermin in Zuid-Afrika, dat zou nog passen.”

Bekijk hier de video van de ontmaskering:

Ontdek het hele verhaal van Kathleen Aerts nu in ‘The Masked Singer: Behind The Mask’ op VTM GO via deze link.