Karen Damen en “klein Urbanusje” uit Belgium’s Got Talent reunited in Sing Again

De nostalgische muziekshow Sing Again wordt duidelijk gesmaakt door de VTM-kijkers. Terwijl de eerste show vlot over het miljoen is gegaan stemden ondertussen ook liefst 846.000 kijkers* af op de tweede aflevering, goed voor een marktaandeel van 52,3%. Nu vrijdag 17 mei is Sing Again al toe aan de halve finale en ook daarin viert de nostalgie hoogtij. “Zeg niet dat dit dat klein Urbanusje van toen is he?!”, dacht jurylid Karen Damen vorige week toen Seppe uit Belgium’s Got Talent het podium van Sing Again op wandelde. Fout gegokt zo bleek. Maar zou Karen dat legendarische ‘klein Urbanusje’ nog herkennen, mocht hij achter haar in het publiek zitten? Karens mond valt in de halve finale open van verbazing wanneer de intussen 17-jarige Milan 12 jaar later plots voor haar neus staat.

Bekijk de preview hier:

Een nieuwe week betekent ook een nieuw gastjurylid. Zij flitst de kijkers terug naar 2014, het jaar waarin ze tweede werd in The Voice van Vlaanderen. Ondertussen viert Laura Tesoro de tiende verjaardag van haar carrière en schuift ze mee achter de Sing Again-jurydesk. “Mijn leven is sindsdien wel veranderd, dankzij nonkel Koen.” Voor Laura wordt het ook een fijn weerzien met Justin, die ze in 2020 tot haar team mocht rekenen in The Voice Kids.

In de halve finale van Sing Again zijn nog 12 kandidaten in de running: Esther, Bert, Marjolein, Luka, Chris, Lola, Sarah, Jelle, Seppe, Dean, Justin en Lauren. Vrijdag mogen deze halve finalisten zelf bepalen met wie ze samen een duet willen zingen en nemen ze het per duo tegen elkaar op in de Duo Battle. “Denk wat tactisch en denk met je hart”, geeft Koen Wauters de deelnemers mee. Dat doen alvast Jelle & Seppe, Lauren & Dean en Luka & Justin. Die laatste zingen samen een eigen versie van Habibi en krijgen de jury en het publiek hiermee muisstil… Welke andere duetten de halve finale in petto heeft, ontdekken de kijkers vrijdag. Drie duo’s krijgen van de jury een rechtstreeks ticket richting finale. Van de andere drie wordt er telkens nog één iemand gered door het publiek in de studio. Welke 9 talenten gaan door naar de grote finale van volgende week?