Karen Damen die in urinoirs roert, kakbombardementen en een emotionele klus in ‘De Vuilste Jobs Van Vlaanderen’

It’s a dirty job, but someone’s gotta do it. En voor sommigen is het zelfs een ware roeping. In ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’, dinsdag 26 september om 21u30 bij VTM 2, nemen de superhelden van de schoonmaak de kijker opnieuw mee naar verwaarloosde huizen met bergen afval, uitpuilende mobiele toiletten en... projectielkakkende meeuwenkolonies. De professionele cleaners krijgen in iedere aflevering telkens een bekende helpende hand. Christoff, Karen Damen, Dominique Persoone, Tine Embrechts, Ingeborg en Julie & Maxime Vermeire gaan - al dan niet kokhalzend en vloekend - mee de strijd aan met hopen stinkende viezigheid.

Karen Damen bijt vanavond de spits af. Uitpuilende mobiele toiletten na fuiven en festivals waar duizenden mensen tot in de vroege uurtjes hard gefeest hebben? Voor cleaners Brecht en Guytan (Ichtegem) zijn ze dagelijkse kost. En nu krijgt ook Karen Damen ze op het menu. Na een KLJ-fuif roert ze met grote tegenzin in overvolle urinoirs en duikt ze gore toiletten in om de drollen te lijf te gaan.

Bekijk de preview hier:

De kijker maakt ook kennis met wetenschapper Eric (Gent/Zeebrugge), die het gedrag van broedvogels onderzoekt. En dat is letterlijk en figuurlijk een kakjob. Zodra Eric de nesten van een meeuwenkolonie in Brugge nadert om metingen te doen, jagen de meeuwen hem weg door middel van… een pittig kakbombardement. Ook beerboer Erwin (Destelbergen) begeeft zich iedere dag vol overgave tussen de uitwerpselen. Samen met vrouwlief An doorkruist hij Oost-Vlaanderen om overvolle beerputten te legen.

Tim en z’n ex-vrouw Annelies (Lievegem), de anciens van De Vuilste Jobs van Vlaanderen, ruimen zwaar vervuilde huizen op en worden dagelijks geconfronteerd met schrijnende situaties. Maar nu staat Tim met een extra klein hartje voor een emotionele klus: hij moet het zwaar verwaarloosde huis van zijn overleden dooppeter leegmaken.

