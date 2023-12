Karen & Sharon laten matching tattoos zetten na één week huwelijk

In Blind Getrouwd - Het Vijfde Huwelijk, kunnen Blind Getrouwd-fans sinds maandag 27 november de amoureuze perikelen volgen van de 27-jarige Karen en Sharon (33), die ‘ja’ zeiden tegen mekaar voor het oog van kijkend Vlaanderen. Niet alleen voor de dames gaat het hard, ook voor de kijker: op zaterdag 2 december verschijnen immers al 4 nieuwe afleveringen op VTM GO. Daarin zwieren de dames hun hoge hakken en strakke jurken uit, en vertrekken ze op huwelijksreis. Opvallendste moment tijdens de romantische trip op het Griekse eiland Kos? Wanneer de newlyweds besluiten matching tattoos te laten zetten, ook al kennen ze mekaar nog maar één week.

Bekijk hier de teaser:

Sharon: “Ineens kwam in ons op, ik weet zelfs niet meer wie met het idee kwam, willen we hier geen tattoo laten zetten? Iets dat ons doet herinneren aan dit zotte avontuur?” Karen sprong haar kersverse echtgenote bij: “Dat eerste moment dat we gedeeld hebben, die trouwdag, deze huwelijksreis,... dat was allemaal supermooi voor ons en heel erg speciaal.” En dus vierden de dames het - so far - geslaagde parcours met matching tattoos.

Ook op Kos, krijgen de dames het onverwachte bezoek van Jolien en Brecht, het koppel uit de recente reeks van Blind Getrouwd, dat ondertussen al een half jaar samen is. Als iemand het stel tips kan geven voor de periode die nog komt, zijn het wel deze ervaringsdeskundigen.

Dit, en nog veel meer, in afleveringen 5 tot en met 8 van Blind Getrouwd - Het Vijfde Huwelijk: vanaf zaterdag 2 december op VTM GO.

Niet voor publicatie: