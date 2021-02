Karaoke in 1992 met Joris Hessels, Ruth Beeckmans en Dominique Van Malder op de deuntjes van Clouseau

Op dinsdag 9 februari om 20.40 bij VTM dompelt acteur en tv-maker Joris Hessels zich in Groeten Uit samen met zijn vriendin Evelien en haar kinderen Nand en Mona onder in het jaar 1992. Tijdens het weekend krijgt het gezin een verrassingsbezoek van Ruth Beeckmans en Dominique Van Malder, de twee beste vrienden van Joris. Het trio waagt zich aan een avondje karaoke en hun nummerkeuze is niet zo verrassend... “Als kind was ik grote fan van Clouseau. Ik had zelfs een abonnement op het boekje ‘Club Clouseau’. We hebben met ons drie ‘Altijd Heb Ik Je Lief’ gezongen”, lacht Joris. “Ik vond het mooi om dat kinderlijke in die drie te zien”, vertelt Evelien. Al zijn de kinderen minder grote fan: “Ik vond dat gênant!”

Voor het avondmaal duikt Joris de keuken in om zijn lievelingsgerecht te bereiden: worst met aardappelen en appelmoes. “Ik heb vroeger heel veel worsten gegeten. Mijn broers en zussen noemden me vroeger zelfs de ‘worstenman’!”, lacht Joris. En ook dit kan de kinderen niet bekoren. “Ik vond dat niet zo lekker want ik lust geen worst en ook geen appelmoes”, vertelt Nand. Wanneer Ruth en Dominique vervolgens een ijslam als dessert tevoorschijn toveren, waant Joris zich meteen terug op zijn communiefeest in 1992. “Bij een communiefeest moest er een ijslam geslacht worden, dat was traditie”, lacht hij.

Doorheen het weekend vertelt Joris over zijn 12-jarige ambities als radiopresentator, ontdekken de kinderen ‘Gentse Kop’ bij het ontbijt en deelt Joris hoe zijn passie voor televisie is ontstaan. “Het is allemaal begonnen met De Droomfabriek en ook het programma Waagstuk is fantastisch. Door zulke programma’s werk ik vandaag voor televisie.” En zijn passie voor televisieprogramma’s ging zelfs zo ver dat hij een roze sweater had van... Samson en Gert. Om af te sluiten komt An Lemmens langs voor een terugblik op het weekend tijdens een gezelschapsspelletje ‘Waagstuk’, waarin ze zich ontpopt tot de ‘Luc Appermont’ van dienst.

De afleveringen van Groeten Uit zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.