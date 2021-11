Kamal Kharmach of Martien Meiland: wie heeft de beste neus voor gouden zaken in 'Eenmaal Andermaal'?

In de eerste aflevering van Eenmaal Andermaal op woensdag 10 november om 20u40 bij VTM wordt Jacques Vermeire geflankeerd door collega-comedian Kamal Kharmach. Axel Daeseleire kan rekenen op de hulp van niemand minder dan tv-fenomeen Martien Meiland. Elk duo krijgt een budget van 750 euro waarmee ze 3 objecten moeten kopen binnen de 3 uur.

Wanneer de gewone mensen zich nog eens omdraaien in hun bed, zijn Axel en Jacques al onderweg want om de beste koopjes op de kop te tikken, moet je er als de kippen bij zijn. Axel pikt Martien Meiland op die nog nooit in Antwerpen is geweest. Hij informeert alvast wie hun tegenstander Jacques Vermeire is. “Ik ken hem niet, ik ken alleen Sandra Kim uit 1986”, lacht de flamboyante Nederlander.

Op een rommelmarkt in het Stadspark botsen Axel en Martien al meteen op twee vazen en er kan iets van de prijs in ruil voor… een foto met beide heren. Jacques en Kamal vinden niets op de markt en veranderen van taktiek. Ze stappen een platenwinkel binnen en vinden er een collector’s items: een zeer speciale uitgave van de soundtrack van The Great Gatsby, gemaakt door Jack White van The White Stripes. Ook hier kan er 50 euro van de prijs af in ruil voor een foto. Maar nu wordt het rushen. Ze moeten nog twee goed veilbare objecten kopen en ze hebben nog anderhalf uur tijd. Axel neemt Martien mee naar de Kloosterstraat en daar botsen ze op Jacques en Kamal in dezelfde winkel. Axel wil van de verkoper weten welk voorwerp ze gekozen hebben, maar die lost geen woord.

Bekijk hier de preview:

Twee handige zussen, Ansje en Noortje Cools, helpen de duo’s vervolgens om hun objecten te herstellen, of om ze wat te pimpen. En dan is het erop of eronder: wie tijdens de veiling bij het Gentse veilinghuis Loeckx de meeste winst maakt met zijn objecten, is de winnaar. De opbrengst van de geveilde objecten verdwijnt niet in de zakken van Axel en Jacques maar gaat integraal naar Rode Neuzen Dag. Axel en Martien of Jacques en Kamal: wie maakt de meeste winst en heeft de beste neus voor gouden zaken?

Eenmaal Andermaal op woensdag 10 november om 20u40 bij VTM en ook op VTM GO .