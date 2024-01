Kamal Kharmach heelt met humortherapie in Een Echte Job

Vorige week zetten Kürt Rogiers, Nathalie Meskens, Celine Van Ouytsel, Kamal Kharmach en Stephanie Planckaert hun eerste stappen in de zorg in het nieuwe seizoen van Een Echte Job. Al doende leren ze de kneepjes van het vak en ontdekken ze dat het meer omvat dan het opnemen van parameters. Op spoed moet Kamal even zoeken naar een gepaste houding. Zeker wanneer de toestand van een patiënt instabiel blijkt te zijn. “Ik kan mensen goed aanvoelen, maar ben wel onzeker en voel me nooit op mijn plek. Ik wacht altijd op een mandaat”, klinkt het. En voor hij het weet, heeft hij er een nieuwe vriendin bij. De patiënt houdt van dezelfde humor als Kamal, wat duidelijk een band schept.

Bekijk hier de preview:

Ook de andere stagiaires zijn volop op zoek naar hun plekje op de afdeling. Op de afdeling abdominale transplantatie maakt Kürt zich klaar om zijn eerste patiënt te wassen. “Ik heb mijn dochters vaak gewassen, maar jij bent de eerste man”, richt Kürt zich tot patiënt Tim. “Die urine, die wonden… dat zijn allemaal dingen waar je heel bang voor bent, maar eigenlijk gaat dat vanzelf. Het belangrijkste is dat de patiënten ervan opkrikken. Ik voelde me heel nuttig en kreeg voor het eerst verpleegkundige endorfines.”

Celine is met een vliegende start aan haar stage begonnen, maar houdt ze dat ook vol wanneer ze geconfronteerd wordt met de wondverzorging van Jenny’s geamputeerde been? “Ik kan heel goed die klik maken. De patiënt heeft daar niets aan als ik dat zou laten merken”, vertelt Celine. “We gaan iemand verzorgen en dat goed doen.” Op de afdeling kinderoncologie verrassen Nathalie en haar collega’s de jarige Frauke met een grote taart. “Dat is dubbel, want het zou wel eens haar laatste verjaardag kunnen zijn”, klinkt het. “Het is van dag tot dag leven.”

