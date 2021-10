Sprookjesachtige K3-musical en filmavond in K2 zoekt K3

Na de spannende eerste studioshow - die goed was voor maar liefst 871.000 kijkers en 47,6% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld) - zijn de 10 resterende kandidaten van K2 zoekt K3 klaar het vervolg nu zaterdag 30 oktober om 19u55 bij VTM. Voor de tweede show nodigen ze de kijkers uit voor een sprookjesachtige K3-musical en filmavond. Met de jury als bevallige edelfiguranten.

De 10 mogelijke K3’tjes openen de show zaterdag met een spetterende groepsperformance op de K3-song Filmster. Nadien brengen ze elk een nieuw nummer uit een bekende musical of film van K3. De kandidaten komen ook te weten wat de gewone man in de straat over hen denkt. Hanne & Marthe trekken immers de straat op voor een marktonderzoek. Welke kandidaat past volgens deze mensen het best tussen hen? En wat vonden ze van de jurycommentaren? Tijd voor Vlaanderen om kleur te bekennen.

Dit zijn de musical- en filmsongs waarmee de kandidaten een plekje in de volgende show proberen te bemachtigen.

Amy (25, Averbode, BE) zingt De Drie Biggetjes uit de gelijknamige K3-musical

Celester (20, Bilthoven, NL) zingt Trouwen uit de film K3 en het IJsprinsesje

Chanel (23, Utrecht, NL) zingt Niet Normaal uit de film K3 Bengeltjes

Diede (20, Someren, NL) zingt Liefde Is Overal uit de film K3 Love Cruise

Julia (18, Bergen Op Zoom, NL) zingt Loko Le uit de film K3 Dierenhotel

Justine (24, Assebroek, BE) zingt Geloof In Jezelf uit de musical Alice In Wonderland

Kato (25, ‘s-Gravenwezel, BE) zingt Amor uit de musical De Drie Biggetjes

Luca (21, Hoek Van Holland, NL) zingt Waar Zijn Die Engeltjes uit de film K3 Bengeltjes

Manou (21, Beilen, NL) zingt Dans Van De Farao uit de gelijknamige K3-film

Remi (19, Zwijnaarde, BE) zingt Toveren uit de musical Doornroosje

In de tweede studioshow zijn er nog 7 Golden Seats te verdelen onder de 10 kandidaten. Dat doen ze door zo veel mogelijk sterren te verzamelen van juryleden Gert Verhulst, Gordon, Ingeborg, Natalia en Samantha én van de 100-koppige publieksjury in de studio. Zij hebben per kandidaat 500 sterren toe te kennen. Wie het hoogste aantal sterren haalt mag plaatsnemen op één van de 7 Golden Seats. De 3 kandidaten met de minste sterren zien hun droom uit elkaar spatten. Tenzij… één van hen wordt opgevist met het Golden Ticket van Hanne & Marthe en zo alsnog doorstoot naar de volgende show.

