‘K3, één jaar later’ volgt Hanne, Marthe en Julia in hun eerste jaar als nieuwe K3 en geeft een exclusieve inkijk in hun privéleven

27 november 2021. Dat was de dag waarop het leven van de Nederlandse Julia Boschman voorgoed veranderde. Ze won de grote finale van K2 zoekt K3 en maakte van Hanne en Marthe terug K3. Een níeuwe K3. Ook voor Hanne en Marthe was het voorbije jaar een jaar om nooit te vergeten. Hanne kondigde groot nieuws aan en wordt héél binnenkort mama van haar eerste kindje. Hoe hebben de meiden het voorbije jaar beleefd, zowel op professioneel vlak als privé? Hoe zag dat jaar eruit, zowel voor als achter de schermen? Dat komen de fans vanaf 26 november elke zaterdag te weten in ‘K3, één jaar later’ bij VTM.

“Mijn eerste jaar bij K3… en wat voor een jaar! Het was intens en superdruk maar ik heb genoten van elke seconde!”, klinkt het bij Julia. “Dit jaar is voorbij gevlogen! Ik kan het bijna niet geloven dat Julia al een jaar bij ons is en tegelijk voelt het al zo vertrouwd”, vult Marthe aan. “Voor mij was het een heel bijzonder jaar en niet in het minst door de vele nieuwe dingen die ik dit jaar heb mogen ervaren”, besluit Hanne.

‘K3, één jaar later’ volgt Hanne, Marthe en Julia exclusief tijdens hun eerste jaar samen, als nieuwe K3. De camera’s zijn erbij op de première van hun Kom Erbij-tour, de videoclipopnames van Mango Mango, de razend drukke zomertour door Vlaanderen, het eerste optreden van Julia in het Sportpaleis en de opnames van The Voice Kids. Maar ze volgen de dames ook uit de spotlights. De docu toont hoe Marthe tot rust komt bij familie en vrienden en volgt de zwangerschap van Hanne van heel dichtbij. Hoe kwamen Marthe en Julia te weten dat Hanne zwanger is? Wordt het een jongen of een meisje? De unieke blik achter de schermen én in het leven van Hanne, Marthe en Julia neemt de kijkers mee in de wereld van Vlaanderens meest succesvolle groep van dit moment.

