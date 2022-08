Junior & Laura winnen de sleutel van hun Vakantiehuis for Life

Na een volle maand zweten en zwoegen, kregen Junior (22) & Laura (27) uit Kapelle-Op-Den-Bos vanavond de sleutel van hun chalet in Durbuy. Zij mogen gedurende 20 jaar hun vakantie doorbrengen in hun volledig gerenoveerde vakantiewoning. Vanaf dag één hebben de competitieve Junior en goedlachse Laura zich voor de volle 100% gegeven. Ze werden opgezadeld met het eerste bouwnadeel maar lieten hun hoofd niet hangen en bleven alles doorheen de hele rit tot in de puntjes afwerken.

Laura is dolenthousiast en sprakeloos: “Oh my god, danku! We did it!” En ook Junior is ongelooflijk blij: “We hebben er elke dag alles aan gedaan om dit te kunnen afleveren. We zouden graag ook de andere kandidaten bedanken en feliciteren. In onze ogen heeft iedereen gewonnen. We hebben bangelijke momenten meegemaakt, super veel bijgeleerd, vriendschappen gemaakt voor het leven en we gaan heel ons leven terugkijken op deze bangelijke tijd hier!”

Hoewel juryleden Anne-Catherine en Marc Coucke het duo doorheen de wedstrijd de minste punten gaven, waren ze nu meteen weggeblazen door het eindresultaat. “Ik ben heel aangenaam verrast”, klonk het bij Anne-Catherine. “Door de trap te verzetten hebben ze beneden veel ruimte gecreëerd. In hun chalet heb ik verschillende elementen gezien die ik ga onthouden voor mijn andere projecten”, klinkt het bij Mister Durbuy. Dina Tersago was dan weer vooral onder de indruk van de badkamer en luxueuze keuken en ook werfleider Johny was lovend over de technische capaciteiten van het duo. Zij mogen dus met trots terugblikken op hun parcours en de prachtige chalet in Durbuy die ze eigenhandig hebben verbouwd.

De afleveringen van Vakantiehuis for Life zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

