Julius Persoone of Hendrik Buysse: welke Snackmaster maakt de lievelingssnack van Bockie De Repper en Mathieu Terryn het best na?

In Snackmasters waande Jelle Beeckman zich vorige week Het IJsboerke en toverde hij een haast perfecte Frisko uit zijn vriesvak. Welke chef waant zich op woensdag 29 november Ronald McDonald en creëert de perfecte kopie van “de belangrijkste dubbelvlezige snack in de geschiedenis van de dubbelvlezige snacks”, aldus Bockie De Repper? Voor Bockie en Mathieu - die elk jaar samen een hamburgerfestival organiseren - is de Bic Mac kunst. Julius Persoone of Hendrik Buysse? Wie is de beste kunstvervalser en kopieert het luchtige broodje, twee identieke hamburgers en vooral die unieke Big Mac-saus waar Bockie en Mathieu keer op keer voor bezwijken op tafel?

Terwijl Bockie en Mathieu de bedrijfsgeheimen van McDonalds ontfutselen, halen Julius Persoone en Hendrik Buysse alles uit de keukenkast om de iconische Big Mac zo goed mogelijk na te maken. Julius Persoone, de beloftevolle zoon van de beroemde chocoladegoeroe Dominique deed in het vorige seizoen nog mee als souschef van zijn vader. Na enkele leerrijke jaren in Hertog Jan en De Karmeliet is Julius nu Hoofd Productie van 'The Chocolate Line' in Brugge. Hij stuit op Hendrik Buysse, de helft van The Blend Brothers. Hendrik is zo hip dat een eigen restaurant al lang niet meer aan de orde is. Hij heeft al uren topgastronomie afgeleverd tijdens zijn tijd in Oud Sluis en in De Jonkman. Deze globetrotter zijn 'blend kroket' werd zelfs verkozen tot het beste gerecht van Tomorrowland. Maar zal ook zijn Big Mac de beste zijn tijdens de cook-off in Hasselt? Het wordt in ieder geval een spannende snack-aan-nekrace. Maar wanneer Bockie het proefstuk van Julius onder tanden neemt, loopt dat niet zoals verwacht…

Bekijk de preview hier:

