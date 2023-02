Julie Vermeire test danstalent van negen bekende Vlamingen in ‘Julie’s Dance Academy’

Dansen, dansen en nog eens dansen. Dat is wat Julie Vermeire samen met negen bekende Vlamingen gaat doen in de gloednieuwe SHORTIE Julie’s Dance Academy, vanaf 18 februari elke zaterdag exclusief op VTM GO. Het is dé grote passie van de spring-in-’t-veld en die wil ze maar al te graag delen met kijkend Vlaanderen.

Julie Vermeire: “Ik hou al heel mijn leven van dansen. Ik zit dagelijks op TikTok en schuim de nieuwste trends af. In dansen kan ik mijn creatieve ei kwijt. Negen enthousiastelingen uit hun comfortzone halen, is dan ook helemaal mijn ding! Voor elk van hen stak ik een dansje in elkaar met ‘a personal touch’. Het ultieme doel? Heel Vlaanderen laten dansen!”

In Julie’s Dance Academy trekt Julie naar negen bevriende bekende Vlamingen om hen TikTok-dansjes aan te leren én hen misschien wel TikTok famous te maken. Kan Andy Peelman een pirouette? Is Karen Damen het dansen nog niet verleerd sinds K3? Heeft Junior Planckaert soepele heupen? Kunnen tortelduifjes Steffi Mercie en Gerben Tuerlinckx synchroon dansen? Hoe lenig is de West-Vlaamse Jamie-Lee Six? Welke dansjes kennen TikTok-sterren Stien Edlund en Céline Dept nog niét? En hoe zit het met het ritmegevoel van Familie-actrice Jools Jatta Janssens?

In de eerste afleveringen, zaterdag 18 februari exclusief op VTM GO, mogen TikTok-ster Céline Dept en zangeres en actrice Karen Damen de spits afbijten. “Het is mijn kinderdroom om met Karen te mogen dansen!”, klinkt het bij de dolenthousiaste Julie. Karen stond als K3-meisje ooit te dansen en zingen voor heel Vlaanderen en Nederland. Welke dance moves kan ze nog steeds? Julie neemt haar mee naar een bijzondere plek, de karaokebar Bonaparte in Antwerpen waar het voor Karen ooit allemaal begon.

Bekijk hier de preview:

‘Julie’s Dance Academy’, vanaf 18 februari elke zaterdag exclusief op VTM GO.

