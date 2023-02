Julie Vermeire in tranen en Sarah Mouhamou zwaar onder de indruk in Een Echte Job

Nu maandag 13 februari om 20u35 breekt de laatste stagedag aan voor de vijf bekende stagiaires uit Een Echte Job. Op die laatste dag wordt voor Julie pijnlijk duidelijk dat vreugde en verdriet soms dicht bij elkaar liggen in het ziekenhuis. Op de afdeling Geriatrie is zeer onverwacht één van haar patiënten overleden. Een gebeurtenis die Julie stevig bij de keel grijpt: “Die mevrouw is alleen in haar kamer gestorven. Ik ben binnen gegaan en het overvalt je echt. Ik kan er wel mee om, maar ik vind het vooral zielig omdat ze nog maar net was overgeplaatst naar onze dienst”, klinkt het. Gelukkig vindt Julie steun bij haar collega’s.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Sarah heeft uitzonderlijk toestemming gekregen om een knieoperatie van dichtbij te volgen. Ook Dominique zijn laatste stagedag belooft een hoogtepunt te worden. Letterlijk, want mentor Stijn neemt hem mee naar het heli-platform voor een uniek uitzicht over Aalst. “Als ik jonger was, dan zou ik een carrièreswitch overwegen”, vertelt Dominique. En ook voor Andy staat er iets bijzonders te gebeuren. Hij ontmoet op zijn afdeling een identieke naamgenoot: meneer Andy Peelman. “Hoe groot is de kans?! Ik draai hier een paar shiften mee en net op dat moment ligt hier een Peelman!”, vertelt Andy vol ongeloof. Tijd om de twee heren aan elkaar voor te stellen…

Niet voor publicatie:

​ De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be en foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/356460?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>