Julie Van den Steen, Vincent Fierens en Laura Tesoro doorkruisen heel Vlaanderen met ‘Rode Neuzen Dag On Tour’

Op 20 november wordt de aftrap gegeven van de Rode Neuzen Dag On Tour.

VTM gezichten Julie Van den Steen en Laura Tesoro en Qmusic presentator Vincent Fierens zetten hun schouders onder het project en doorkruisen een ganse week heel Vlaanderen. Ze roepen iedereen op om massaal acties op touw te zetten en zo geld in te zamelen voor Rode Neuzen Dag. Tijdens de tour worden dagelijks een aantal initiatieven ‘live’ in de kijker gezet. Al wie een actie via rodeneuzendag.be registreert, maakt kans om hierover te komen vertellen bij Julie, Vincent of Laura.

Ambassadrice Birgit Van Mol: “Zo blij dat deze drie enthousiaste toppers meedoen! Samen met hun hulp kunnen we ervoor zorgen dat Vlaanderen massaal rood kleurt voor Rode Neuzen Dag en dat we dus veel Sidekick Sams kunnen opleiden via onze Rode Neuzen Academy.”

Iedereen mag zich aangesproken voelen om een actie te organiseren: niet alleen scholen, maar ook verenigingen, families, bedrijven, steden en gemeenten,... echt iédereen kan zijn steentje bijdragen. De acties zijn heel makkelijk te registreren via rodeneuzendag.be .

Tussen 20 en 26 november houdt Rode Neuzen Dag On Tour van 7u tot 10u en van 16u tot 19u halt op verschillende locaties.

Hierbij de voorlopige planning:

20/11: Roeselare en Brugge

21/11: Gent en Aalst

22/11: Sint-Niklaas en Wijnegem

23/11: Turnhout en Peer

24/11: Hasselt en Tienen

25/11: Leuven en Antwerpen

26/11: Rode Neuzen Dag in Vilvoorde (meer info volgt spoedig)

De Rode Neuzen Dag On Tour zal garant staan voor heel wat muziek, optredens en tal van activiteiten. Partners Qmusic, HLN en VTM brengen tijdens de tourweek dagelijks verslag uit van alles wat er speelt rond Rode Neuzen Dag. De hele tour en alle activiteiten daarrond zullen ook de hele week live te volgen zijn via HLN LIVE, van begin tot einde. Qmusic zal uitpakken met een speciale programmering en ook Belfius zorgt voor een leuke activiteit.

Het gedetailleerde programma volgt later, maar nu doen Julie, Vincent en Laura alvast een oproep aan heel Vlaanderen om massaal acties op poten te zetten.

Julie: “Ik kijk er ongelooflijk naar uit om samen met Vincent en Laura mijn schouders onder dit mooie project te zetten. We roepen iedereen dan ook op om nu al een actie te registreren via rodeneuzendag.be, en wie weet zetten we jouw initiatief dan wel in de kijker tijdens de tour. ”

Vincent: “Het is eens iets anders, verslag uitbrengen vanop locatie en niet presenteren in de vaste studio in Vilvoorde. Maar ik vind het bijzonder spannend en zeer dankbaar om de initiatiefnemers van al die leuke acties voor mijn micro te halen.”

Laura: “Zo fijn dat we met ons drietjes op pad gaan! Hoe meer zielen, hoe meer vreugde en hopelijk kunnen we samen massaal acties voor Rode Neuzen Dag genereren. ”

De opbrengst van al deze acties komt terecht in het Rode Neuzen Fonds welke door de Koning Boudewijnstichting beheerd wordt. Al het geld dat dit jaar ingezameld wordt, gaat naar de ontwikkeling van de Rode Neuzen Academy.

Rode Neuzen Dag 2021 geeft dit jaar immers een glansrol aan leerkrachten. De corona pandemie en het daarbij horend afstandsonderwijs maakte de afgelopen periode extra duidelijk hoe waardevol een goede band tussen leerlingen en leerkrachten kan zijn. De organisatoren van Rode Neuzen Dag (VTM, Het Laatste Nieuws, Qmusic en Belfius) willen hen nog meer versterken in hun rol als sidekick van hun leerlingen. Per school willen ze graag minstens één leerkracht opleiden tot een Sidekick Sam. Dat is iemand bij wie leerlingen hun hart durven te luchten, iemand die antennes heeft om problemen tijdig op te merken en die de jongeren bijstaat zodat ze leren sterker in hun schoenen te staan. Om de leerkrachten maximaal te ondersteunen, gaat Rode Neuzen Dag een heuse Rode Neuzen Academy ontwikkelen, een uniek en vernieuwend concept waar de leerkrachten snel en eenvoudig exclusieve toegang krijgen tot allerlei tools om jongeren nog beter te ondersteunen, van workshops op maat tot handige lespakketten.

Rode Neuzen Dag is een initiatief van VTM, HLN, Qmusic en Belfius. Wie een actie wil organiseren of een gift wil doen kan hiervoor terecht via rodeneuzendag.be