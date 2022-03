Julie Van den Steen laat onbekende Vlamingen raden wiens leven ze hebben overgenomen in ‘Welkom in de Familie’

Wat als je van de ene dag op de andere het leven van een wildvreemde overneemt én er geld mee kan verdienen? In het reality spelprogramma ‘Welkom in de Familie’, nieuw vanaf woensdag 30 maart om 20u40, krijgen onbekende Vlamingen deze unieke kans. Daarin dropt Julie Van den Steen elke week een kandidaat in een wildvreemd gezin, waar hij of zij voor enkele dagen één van de gezinsleden mag vervangen. Aan het einde van de rit staat de kandidaat oog in oog met en line-up van 5 mensen. Eén van deze mensen hoort écht in de familie. Lukt het de kandidaat om op die korte tijd te weten komen wiens plaats hij of zij heeft ingenomen, dan valt er een aardige som geld te winnen. Lukt het niet, dan gaat het gezin met de buit aan de haal.

Julie Van den Steen: "Elke week ontvoer ik een kandidaat uit zijn of haar leven om die dan 's nachts - wanneer iedereen slaapt - in het bed van iemand anders te droppen. De volgende ochtend is het spel écht begonnen en ontdekken ze voor het eerst wie hun nieuwe familie is. Wiens leven heb jij overgenomen? Dat is de zoektocht waar het allemaal om draait. En het blijft niet enkel bij 'verhuizen'. De kandidaat neemt de job en de hobby's, maar ook de vaste plaats aan de ontbijttafel en tot sommigen hun grote spijt ook de eetgewoontes over. Dat maakt dit programma zo anders: de mix tussen reality en spel is écht iets nieuws wat ook in het buitenland nog nooit op die manier gedaan is.”

Het spel start van zodra de kandidaat in het nieuwe huis terechtkomt. Er is maar één regel: niemand mag iets onthullen over het uiterlijk van het ontbrekende familielid. Verder is alles toegelaten: het volledige huis binnenstebuiten keren, de kleerkast induiken of collega’s, vrienden en familie uithoren om zo veel mogelijk details te weten te komen. Hoe meer de kandidaat weet over de persoon wiens leven hij inneemt, hoe meer geld er in de geldpot komt. In de finale wordt vervolgens duidelijk hoe goed de kandidaat zich geïntegreerd heeft in de nieuwe familie. Ontmaskert de kandidaat het gezinslid uit een line-up van 5 personen en strijkt die de ingezamelde groepspot op? Of slaagt de familie erin om het ontbrekende gezinslid onder de radar te houden en gaan zij met de prijzenpot naar huis?

Julie Van den Steen: “Ik heb mooie ‘tijdelijk’ samengestelde gezinnen zien ontstaan. We vervangen niet enkel de mama of papa, maar soms ook de dochter of zoon. In elk geval, de emotionele ontlading bij de finales... die was verrassend groot. Ik had het niet verwacht, maar er zijn best wel wat tranen gevloeid. Van winst of van verlies… dat laat ik nog in het midden (lacht)."

