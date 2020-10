Julie Van den Steen en Olga Leyers staan oog in oog met hun grootste nachtmerries

Nu zondag 1 november hebben Staf en Mathias Coppens een beestige kamer in elkaar gestoken in Code van Coppens, om 19.55 bij VTM. En dat mogen de kijkers gerust letterlijk nemen. “We sturen onze duo’s naar de werkplaats van een taxidermist. Of ze daarmee opgezet zijn, dat weten we nog niet”, lachen Staf en Mathias. Codekrakers van dienst zijn zussen Ella & Olga Leyers en 'Een Echte Job'-collega's Julie Van den Steen & Laura Tesoro.

Wat Julie en Olga nog niet weten is dat ze oog in oog komen te staan met hun grootste nachtmerries. Julie is bang van alles wat een snavel heeft door een jeugdtrauma en Olga van honden. En laat dat laatste nu net dé opdracht zijn. Beide duo’s moeten namelijk hondje Rocky redden uit de handen van de taxidermist. Overwinnen ze hun persoonlijke angsten? En krijgen ze Rocky levend en wel buiten?

“Oh my god. Dat meen je niet?”, schreeuwt Julie wanneer ze ontdekt dat hun avontuur ondergronds start tussen… de kippen. Laura doet er alles aan om Julie toch mee te krijgen. Ook voor haar is het niet makkelijk, want zij krijgt last van hooikoorts door het vele stro. Ella & Olga en Julie & Laura kunnen hopelijk ook tegen een stootje, want om dichterbij Rocky te geraken, moeten ze op een spijkerbed gaan liggen die in een ‘echte’ oven gaat. “Wij gaan daar toch niet echt in moeten, hé?”, klinkt het al snel. Komen ze er zonder kleerscheuren vanaf? En slagen ze in hun nobele opdracht?

De aflevering van Code van Coppens is ook te (her)bekijken op VTM GO .