Julie en Maxime gaan op bezoek bij mama Eva Pauwels in tweede aflevering van De Vermeires

In de tweede aflevering van De Vermeires op zaterdag 25 februari gaan Julie en Maxime Vermeire op bezoek bij hun mama, Eva Pauwels. Eva en Jacques zijn al meer dan 20 jaar gescheiden en Eva had een tijd lang weinig contact met haar kinderen. Maar nu is de familieband met Julie en Maxime terug hersteld. “Nu ik in Kortrijk woon ga ik zeker wekelijks bij mijn grootouders en mama langs”, zegt Julie. Voor Maxime, die momenteel terug bij Jacques in Keerbergen woont, is het al even geleden: “We hebben ups en downs meegemaakt, maar nu zijn we weer goed. De sfeer is opnieuw leuk en iedereen komt overeen, dat is belangrijk."

Wanneer Eva, Maxime, Julie en hun oma even later ook bij hun overgrootmoeder langsgaan, is het viergeslacht herenigd. In het huis van de kwieke 97-jarige dame die nog alleen woont, hangt een opvallend naaktschilderij. Maximes frank was nog niet gevallen en hij staat dan ook met zijn mond vol tanden als hij verneemt dat het model in kwestie zijn mama is.

Nooit eerder trokken De Vermeires naar Pairi Daiza. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Ze worden opgewacht door Marc Coucke, mede-eigenaar van het dierenpark én een van Jacques beste vrienden. Marc geeft de familie een privé rondleiding.

