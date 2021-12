Julia ontvangt haar eerste fanmail vol glitters in ‘K3, een nieuw begin’

Op zaterdag 18 december om 19u55 ervaren de VTM-kijkers in de slotaflevering van ‘K3, een nieuw begin’ vanop de eerste rij hoe de K3’tjes hun prille weken beleven als hechte meidengroep. Ze starten de week met een heleboel interviews met de pers, waarbij Julia bij Q-music demonstreert wat volgens haar dé manier is om een tompoes te verorberen. De camera’s zijn er ook exclusief bij tijdens hun eerste grote fotoshoot, de opnames van het nieuwe K3-album en de Studio 100 Kids Party. Julia is door het dolle heen wanneer ze haar eerste fanmail ontvangt, compleet met glitters en schattige tekening. "Zo'n fanmail geeft de bevestiging dat mensen ons drietjes bij elkaar ook erg leuk vinden en dat ze deze K3-formatie ook in hun hart hebben gesloten", vertelt Julia enthousiast.

Bekijk hier de preview:

'K3, een nieuw begin’, nu zaterdag 18 december om 19u55 bij VTM en ook op VTM GO .