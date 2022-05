Jonge zangtalenten leggen de lat extra hoog tijdens halve finale van The Voice Kids

De ontknoping van The Voice Kids nadert. Vorige week zagen 780.000 kijkers (live+uitgesteld) hoe de laatste kandidaten hun plekje in de halve finale wisten te verzilveren. Samen met coaches Laura Tesoro, Duncan Laurence, K3 en Metejoor hebben de 16 halve finalisten een act in elkaar gestoken die hen hopelijk één van de 8 plekjes in de grote finale oplevert. De kandidaten zorgen nu vrijdag 20 mei om 20u35 voor een knaller van een halve finale die ook de coaches helemaal sprakeloos achterlaat. “We zijn zo verwend vanavond”, klinkt het bij Laura. “Wat gebeurt hier allemaal? Dit is niet normaal!”, roept Metejoor. En ook Duncan is één en al oor: “Ik hang aan hun lippen en ik wil alleen dat ze nog meer zingen.”

Vooraleer de kids het podium betreden, nemen de coaches hun eigen poulains mee op uitstap. Team K3 neemt het team mee naar hun choreograaf om te leren hoe ze op een podium moeten staan. “Optreden is eigenlijk topsport. Er is heel veel om aan te denken: er zijn camera’s, belichting, choreo maar ook gewoon zangtechnisch vraagt het heel veel van je lichaam. Veel bij elkaar en het is iets wat veel mensen onderschatten”, vertelt Hanne. Team Laura mag dan weer hun stoerste poses en mooiste lach tevoorschijn halen voor een fotoshoot. “We gaan vandaag een cover shooten voor het nummer dat jullie in de halve finale gaan brengen.” Team Metejoor gaat de artistieke toer op en fleurt Brussel op tijdens een workshop graffiti.

Ook coach Duncan heeft nog een unieke activiteit voor zijn kandidaten in petto: “Ik wil mijn team laten proeven van hoe het is om een liedje op te nemen in een echte muziekstudio”, vertelt hij. De vier kandidaten zingen samen met hun coach het nummer Arcade. “Met dit nummer is het voor mij allemaal begonnen. Ik hoop dat het nummer voor de halve finalisten ook een extra bijzondere song wordt.” En tijdens de halve finale zelf heeft Duncan nog extra leuk nieuws over die teamsong voor zijn vier halve finalisten…

Bekijk hier hoe de coaches The Voice Kids tot nu toe beleefden:

Met deze nummers proberen de kandidaten een plekje in de finale te veroveren:

TEAM K3

Sien (14, Geel): Honeybee van Belle Perez

Anne (14, Maasmechelen): This City van Sam Fischer

Lars (10, Herselt): Anders van Bazart

Naomi (13, Zaventem): Confident van Demi Lovato

TEAM DUNCAN

Karista (13, Deurne): Mary Mary van Shackles

Finn (14, Sint-Niklaas): L’enfer van Stromae

Isis Lilja (14, Schoten): Till Forever Falls Apart van Ashe & Finneas

Lina (13, Linter): Proud Mary van Tina Turner

TEAM LAURA

JAP (12, Gent): Finesse van Bruno Mars

Gloria (14, Berchem): Traitor van Olivia Rodrigo

Lena (14, Maasmechelen): Can’t Feel My Face van The Weeknd

Samuel (12, Gent): Habibi van Tamino

TEAM METEJOOR

Maïté (14, Dergenau): She’s All I Wanna Be van Tate McRae

Jinthe (12, Melsele): Nothing Compares 2U van Sinéad O’Connor

Zita (14, Genk): Love Me Like You Do van Ellie Goulding

Marie-Émilie (12, Genval): Bang Bang van Jessie J, Ariana Grande & Nicki Minaj

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be .​Uitgebreid fotomateriaal vind je op foto.dpgmedia.be .​

​Bovenstaande preview kan worden overgenomen via volgende embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/304732?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>