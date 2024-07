Jonge reporter Camille Vanuxem ontmaskert de gokcultuur bij Gen Z in ‘NO CAP: Place Your Bets’

Wedden op sportwedstrijden, een kraslot kopen of gokken in een casino. Eén op de twee jongeren heeft al eens gegokt, maar is dat allemaal wel zo onschuldig als het lijkt? In het nieuwe seizoen van ‘NO CAP: Place Your Bets’ dompelt de 25-jarige reporter Camille Vanuxem zich onder in de intrigerende maar soms ook grimmige wereld van het gokken. De cijfers liegen er niet om: het fenomeen is alomtegenwoordig bij Gen Z. Maar liefst negen procent van de gokkers is tussen de 18 en 21 jaar oud en met de sportzomer in aantocht zal er weer massaal gegokt worden. Tijdens het WK Voetbal in 2022 is het aantal gokkers zelfs verdubbeld en die trend zou zich wel eens kunnen voortzetten tijdens het huidige EK in Duitsland. Waarom is de gokcultuur zo diep ingeworteld in Gen Z? Hoe gemakkelijk kunnen jongeren toegang krijgen tot gokactiviteiten? En hoe kan schijnbaar onschuldig vermaak in sommige gevallen escaleren tot een gevaarlijke verslaving? In vier afleveringen neemt Camille de kijker mee in de spanning, adrenaline en droom van het snelle geld.

Camille Vanuxem: “Eén op de twee jongeren heeft al eens gegokt en ik ben daar geen uitzondering op. Zeg nu zelf: wie heeft er nog nooit gedroomd van de grote winst met een kraslotje? Maar wat als die droom omslaat in frustratie, de verliezen zich blijven opstapelen en de realiteit van een gokverslaving om de hoek loert? Dat kan leiden tot wanhoop, razende gokkers die sporters bedreigen en jongeren die blijven spelen, hopend om hun verliezen terug te winnen. Gokken is geen spelletje zonder risico’s en eenmaal je erin zit, is het heel moeilijk om eruit te geraken.”

Van gokkers tot slachtoffers ervan, in ‘NO CAP: Place Your Bets’ spreekt reporter Camille af met verschillende jongeren wiens leven wordt beïnvloed door de gokcultuur. Ze onthult hoe sporters benaderd worden om vals te spelen, hoe voetbalbeloften inside info geven aan gokkers en hoe het 19-jarige tennistalent Amelie Van Impe al bedreigingen ontving van gokkers die door haar geld verloren. “Ik krijg dagelijks berichten van gokkers. Dat gaat van bedreigingen dat ze me willen komen opzoeken tot eisen dat ik het geld terugbetaal”, klinkt het bij Amelie. “Ik heb ook al meegemaakt dat mijn familie wordt gecontacteerd, dus het gaat behoorlijk ver."

Bekijk hier de preview:

