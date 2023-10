Jonge reporter Camille Vanuxem legt wereld van sugardating bloot in gloednieuw onderzoeksprogramma ‘NO CAP’

Jonge vrouwen die met vaak oudere mannen daten in ruil voor geld en dure geschenken. Het fenomeen kreeg de verraderlijk verleidelijke naam ‘sugardaten’. Maar wat is het juist? Wie zijn die mysterieuze sugar daddies? En welke gevaren schuilen er in deze verborgen wereld? Dat onderzoekt de moedige 25-jarige reporter Camille Vanuxem in de gloednieuwe SHORTIE ‘NO CAP’, een onderzoeksprogramma door en voor Gen Z, vanaf dinsdag 17 oktober, exclusief op VTM GO.

De jonge reporter neemt het heft in eigen handen en duikt undercover in de mysterieuze wereld van sugardating. Gewapend met verborgen camera’s, een open blik en een paar stoute schoenen, ontrafelt ze de geheimen die schuilen achter een façade van dure geschenken, luxueuze diners en chique hotels. Ze graaft niet alleen dieper in de psyche van sugar daddies, ze onthult ook de complexe dynamiek en emotionele tol van deze relaties. In vier afleveringen neemt Camille de kijker mee op spannende dates waarin ze intrigerende verhalen blootlegt, ethische dilemma’s tegenkomt en de grenzen van verlangen en financiële afhankelijkheid verkent. In deze schimmige wereld van verleiding is niets zonder risico…

Camille Vanuxem: “Op TikTok en Instagram kwam ik steeds vaker posts tegen over sugardating, maar dan vooral in het buitenland. De zogeheten sugar daddies, betalen hun jonge sugar babes in ruil voor gezelschap of seks. Ik vroeg me af of dat ook in ons land gebeurt. Met een bang hartje, maar een nieuwsgierige neus trok ik er undercover op uit om de wereld van sugardating te ontdekken. Het lijkt misschien ‘easy money’, maar niets is minder waar. Toen ik van mijn sugar daddy een bericht kreeg met tal van voorwaarden, moest ik toch wel even slikken… En wat als hij ontdekt wie ik écht ben? Ga ik ermee verder of maak ik een einde aan onze ‘relatie’? Eén ding is zeker: het is absoluut geen wereld zonder risico’s.”

Bekijk hier de preview:

Camille Vanuxem, een 25-jarige reporter, verkent het leven van haar eigen generatie in het programma 'NO CAP'. Ze onderzoekt waar haar leeftijdsgenoten zich mee bezighouden, hoe ze zich spiegelen aan sociale media en welke vragen ze proberen te beantwoorden. NO CAP wordt gemaakt door een jonge groep Gen Z’ers, in samenwerking met productiehuis Xinix.

Niet voor publicatie:

De foto's uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande preview kan je overnemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/404152?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>