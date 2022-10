Jong geweld opent de jacht op ouwe rotten Jacques en Walter in Het Jachtseizoen

Na hun succesvolle jacht op Jens Dendoncker en Jeroen Verdick zijn de jagers helemaal opgeladen om de achtervolging in te zetten op twee nieuwe boeven. Op donderdag 6 oktober zijn Walter Grootaers en Jacques Vermeire aangeschoten wild in Het Jachtseizoen. De twee tv-legendes proberen de zwarte jagersbus vier uur lang te slim af te zijn. Twee ouwe rotten tegen jong geweld. “Hopelijk zijn jullie benen goed ingesmeerd, want vandaag is het zonder rollator. Ik denk er hier binnen de twee uur twee kreuners staan”, aldus Laura. “Ik ben het gewoon om in een overall te werken”, lacht Jacques. “Ik zal mijn klakske nog opzetten.” Maar de ouwe rotten bewijzen al snel zeer sluwe vossen te zijn…

Walter en Jacques ontsnappen uit het Fort van Duffel, een militair gebouw van zo’n 130 jaar oud. De twee halen meteen enkele slimme sabotagemiddelen boven. Dankzij een cijferslot aan de poort van het Fort worden de rollen plots omgedraaid en zitten de jagers als ratten in de val. Alleen het oplossen van een rebus kan de poort openen. Nadien volgt nog een obstakel: lipstick op de voorruit van de bus. “En ze gaan werk hebben om dat eraf te halen”, lacht Walter. Het masterplan van Walter en Jacques leidt hen tot in Knokke, waar ze Laura, Jamie-Lee en Maarten te slim af willen zijn met een helikopter. De jagers hebben het plannetje door, tot ze plots worden tegengehouden door de politie…

Bekijk de preview hier:

Slagen Jacques en Walter erin om de jagers een stap voor te zijn? Of wordt hun plan achterhaald?

