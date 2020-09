Jonas Van Geel zorgt voor spraakverwarring in humoristische panelquiz ‘Veel Tamtam’

Veel tamtam maken, dat kunnen we steeds beter want we communiceren ons de hele dag digitaal te pletter via tal van kanalen en platformen. Elke dag komen er nieuwe woorden en afkortingen bij. En de bekendmaking van de nieuwste lading emoji’s is altijd wereldnieuws. Maar begrijpen we elkaar eigenlijk nog? Zijn de boomers nog mee met het hippe chattaaltje van de millennials wanneer die zeggen dat ze aan een roestuin zijn begonnen omdat ze skeer zijn? En snapt de jeugd nog waarom ze in Sint-Truiden Tattepoem tegen appeltaart zeggen? Jonas Van Geel zoekt het vanaf morgen woensdag 2 september uit bij VTM in ‘Veel Tamtam’, een geestige en meespeelbare panelquiz over vreemde woorden, nieuwe afkortingen, de betekenis van emoji’s en ook met vragen over handige communicatiegadgets en onhandige maar héérlijke communicatieblunders.

Jonas Van Geel: “We zijn allemaal smartphone zombies, zeg maar smombies, die heel veel tamtam verkopen. Het was dus hoog tijd voor een programma dat zo gezellig mogelijk klaarheid schept in die onstelpbare woordenstromen. En ik wou al lang best friends forever worden met ons prachtig collectief van teamkapiteins: de schrijvers-columnisten Jan Mulder en Herman Brusselmans, de jonge influencing actrice en Deerlijk ontgroeide Lize Feryn. Of de taalvirtuoos Wouter Deprez en taalpuriste Barbara Sarafian.”

Teamcaptains Jan Mulder, Herman Brusselmans, Lize Feryn, Wouter Deprez en Barbara Sarafian wisselen mekaar af en spelen telkens met drie gast-BV’s uit een bepaalde sector. Denk aan 3 comedians, 3 actrices, 3 Olympiërs of 3 Limburgers die het tegen mekaar opnemen in rondes zoals ‘Een vat vol emoji’s’ (het leven van een BV kan wel degelijk in emoticons worden weergegeven) of ‘Te veel tamtam’ (waarom zat de vreemde zin “Joe, I’m gonna grab me a quick coffee” ooit in de kersttoespraak van de Britse Queen?).

Aflevering 1 op woensdag 2 september om 21.40 - comedians

Teamcaptains Jan Mulder, Lize Feryn en Wouter Deprez laten zich vergezellen door respectievelijk Bart Cannaerts, Lukas Lelie en Jens Dendoncker.

Als West-Vlaamse, is Lize bijzonder fier op het feit dat de woorden “ja” en “neen” vervoegd worden in West-Vlaanderen. “Als je bijvoorbeeld de vraag stelt: “Wouter, ben je hier graag?” zal er geantwoord worden met “jak” van “ja ik”. Zijn ‘we’ hier graag, wordt dan: “jaw” enzovoort.” tot grote hilariteit van Jan Mulder en de andere kandidaten.

De teams worden onder meer geconfronteerd met een gehackte chat-conversatie tussen twee rivalen uit de corona crisis; Jeff Hoeyberghs en Marc Van Ranst. Daarin staan een paar vreemde hipstertermen zoals dreuzel, tattepoem, krikpik en rapalje. De kandidaten moeten raden welk woord echt is, en welk woord verzonnen. Jan Mulder kent alvast één van deze vreemde woorden: “Bij ‘krikpik’ kan ik me nog iets voorstellen. In Nederland is dat een soort seksuele associatie, ‘iemand krikken’, maar iemand ‘tattepoemen’? Neen…!” Jens Dendoncker heeft er een andere verklaring voor: “We denken dat ‘krikpik’ een Zuid-Afrikaans woord is voor viagra.”

Nog meer hilariteit bij de ronde ‘Goed Gezongen en Gesprongen?’. Hierbij komt onder meer de artiest Herbert Verhaeghe aan bod in een verrassend professionele videoclip. De mond van Jan Mulder valt open: “Is dit echt? Is dit een echte zanger?!”. Jawel dus, en het panel mag raden hoe de tekst van het liedje verder gaat.

In de finaleronde kunnen de twee overgebleven duo’s luidop verdwalen in hun redeneringen op zoek naar die ene juiste term bij de opgavefoto. Is het een asobak of een bordeelsluiper? En is dat nu pannepisse of smirting? Stof genoeg om een heerlijke finale te spelen.

‘Veel Tamtam’ is de Vlaamse adaptatie van het Nederlandse succesformat ‘Praat Nederlands Met Me’ en wordt geproduceerd door Fremantle.