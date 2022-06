Jonas Decleer wordt nieuw VTM NIEUWS-sportanker en loodst kijkers door de sportzomer

Op de sportredactie van HLN en VTM NIEUWS is hij sinds 2021 aan de slag als sportjournalist, maar binnenkort kent heel Vlaanderen hem als nieuw sportanker van VTM NIEUWS. Jonas Decleer maakt vanaf vandaag, dinsdag 21 juni, zijn debuut als gezicht in de nieuwsstudio. Hij versterkt daarmee het huidige team met Maarten Breckx, Lies Vandenberghe, Jan Dewijngaert en Stijn Vlaeminck. Jonas presenteert vanmiddag om 13u00 zijn eerste sportblok en neemt ook in de toekomst op regelmatige basis het sportnieuws van 13u00 en 19u00 voor zijn rekening. Daarnaast zal hij ook reportages blijven maken in het veld.

Jonas heeft samen met zijn sportcollega’s meteen een goed gevulde zomer voor de boeg. Zo staan de Tour de France, de voetbalcompetitie, Europees voetbal en het WK-atletiek alvast met stip genoteerd in de agenda’s van sportliefhebbers.

Jonas Decleer: “Ik zat als kind al graag op de eerste rij bij de grote sportmomenten. Sporters die een heel land doen meeleven met hun prestaties, ik vind dat van ‘t schoonste dat er is. Winst, verlies, pech, geluk,... Die pure emoties en onvoorspelbaarheid in sport, dat is heerlijk om te volgen. Ik kijk er naar uit om dat gevoel als sportanker tot bij onze kijkers en surfers te brengen! Deze zomer zal ik vooral het sportblok van VTM NIEUWS voor m’n rekening nemen, maar daarnaast blijf ik ook reportages maken in het veld voor de sportredactie van HLN en VTM. Ik kijk er echt naar uit om de huidige ploeg te versterken en aan dit spannende parcours te beginnen.”

Jonas Decleer is een muziek -en sportliefhebber en wist van beide passies zijn beroep te maken. Hij maakt sinds februari 2021 deel uit van de sportredactie van HLN en VTM NIEUWS. Voordien staan niet minder dan 12 jaar aan radio maken bij Studio Brussel op zijn teller.

