Jolien en Brecht zes maanden na start van Blind Getrouwd-avontuur nog steeds happily ever after 

De laatste maanden moesten ze zich verstoppen voor heel Vlaanderen en konden ze enkel vermomd de deur uit om samen ergens heen te gaan, maar nu mag iedereen het weten: Brecht en Jolien vormen reeds een half jaar een gelukkig koppel! Onlangs had Brecht nog een extra verrassing voor de kijker en zijn echtgenote in petto: omdat hij zijn vrouw nooit zelf ten huwelijk kon vragen, ging hij op zijn knie voor Jolien. Zowel met hun beslissingsmoment als met Brechts aanzoek, waren de tortelduifjes maandagavond 27 november goed voor een van de meest romantische momenten in de Vlaamse televisiegeschiedenis.

Bekijk hier het moment waarop Brecht Jolien officieel ten huwelijk vraagt:

Voor Fleur en Alexander mocht het niet zijn. Fleur liet de deur op een kier staan, maar Alexander voelde helaas niet meer dan vriendschap. Een greep uit de brieven van de twee:

Alexander: “Als er 1 woord is dat ons samenwonen goed samenvatte, was het zorg dragen voor elkaar. Daarnaast hebben we veel plezier gemaakt, al bleven de echte gevoelens uit. Gevoelens waarvan ik had gehoopt dat deze zouden komen, eens we elkaar beter zouden leren kennen. En die ik en wij nodig hebben om onszelf de komende weken en maanden te smijten. Ik heb veel gepiekerd en ook wel wat gevloekt omdat deze niet kwamen, maar ik denk dat we beiden recht in de spiegel mogen kijken en kunnen zeggen dat we er alles hebben uit gehaald om dit experiment te laten slagen. We didn’t give up. Ik vind het dan ook beter om onze waardevolle vriendschap te koesteren dan om te blijven gaan en te proberen voor iets meer. (...) Ondanks dat ik er nu voor kies om niet verder te gaan als man en vrouw, kan ik mij oprecht geen betere partner indenken om samen dit avontuur aan te gaan.”

Fleur: “De basisgelijkenissen die we hebben zijn zo sterk, en de kleine verschillen zijn dan weer complementair. Tijdens m’n geloften heb ik gezegd dat er een speciaal plaatsje in mijn hart over was, en gelijk hoe we hier vandaag weg wandelen, heb je dit plaatsje sowieso ingenomen en verdiend. Al deze positiviteit en ons mooie parcours, nemen niet weg dat het niet altijd makkelijk is geweest. Zeker niet om van jou te horen dat er nog geen gevoel was. Dit zorgde ervoor dat mijn deurtjes af en toe op het randje van dichtvallen hebben gestaan. Er is voor mij dan ook een moment van heel veel twijfel geweest waarin ik geen duidelijkheid meer vond in mijn eigen gevoel. Ik had gehoopt dat onze tijd apart mij hierin ging helpen, maar ik moet toegeven dat ik er nog altijd niet aan uit geraak. Daarom wil ik je ook vandaag laten weten, dat de deuren die 7 weken geleden wagenwijd open stonden, volgens mijn hart nog steeds op een kiertje staan, maar dat mijn verstand ook weet dat we hiervoor met 2 moeten zijn en dat niet het geval is. Een beetje uit zelfbescherming maar vooral omdat ik weet dat we er alles aan gedaan hebben en dat we ons volledig gesmeten hebben, is de knoop dan ook doorgehakt dat we niet verder gaan als man en vrouw.”

Bekijk hier het beslissingsmoment van Fleur en Alexander:

Mathieu en Isabelle besloten in de vorige aflevering van Blind Getrouwd al om als vrienden door het leven te gaan en toonden tijdens de reünie dat ze nog steeds goed door één deur kunnen.

Ingeborg keek vooral uit naar de babbel met Emma en Emile, die tijdens hun beslissingsmoment enkele maanden eerder een tweede keer ‘ja’ zeiden tegen mekaar. Helaas echter, vormen de Gentse Latina en de vrolijke West-Vlaming, op heden geen koppel meer.

Emma: “Na het beslissingsmoment wouden wij echt verder proberen om te kijken of die diepere gevoelens er konden komen. Bij mij stond die deur op een kier, en ik vroeg dan ook duidelijkheid aan Emile. Hij wist het toen niet, maar ik dacht: geen antwoord is voor mij persoonlijk soms ook een neen”. Emile vulde aan: “Op een bepaald moment moet je inderdaad ook durven zeggen: het gaat niet. En het gaat veel beter als vrienden nu.”

Emma sloot af: “Ik dacht eerst: ik ga er pas alles uitgehaald hebben als ik hier met een relatie naar buiten stap. Maar ik heb er meer uit kunnen halen: vriendschap voor het leven, zelfkennis en ook wat zelfvertrouwen”.

Bekijk hier het gesprek met Emma en Emile:

