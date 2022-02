Johan en Edwin betrappen sluikstorters op heterdaad

In ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’ op dinsdag 1 maart om 21u35 bij VTM 2 trekken de kijkers voor dag en dauw met Johan en Edwin naar de snelwegparking langs de E17 in Waasmunster. Die parking is een paradijs voor sluikstorters: elke ochtend droppen bestuurders er schaamteloos hun huishoudelijk afval. In opdracht van de Vlaamse overheid proberen Johan en Edwin hen op heterdaad te betrappen. Na hun detectivewerk wacht hen ook een vuilste job: dan duiken ze letterlijk in de vuilzakken op zoek naar identiteitsgegevens van sluikstorters.

Bekijk hier de preview:

Verder maken de kijkers kennis met Nico, het geheime wapen van de Stad Antwerpen tegen urinegeur. Elke dag gaat hij urinoirs en populaire wildplasplekken te lijf met zijn zelfverklaarde ‘pipikar’. Zijn eerste halte is de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, onder wildplassers een echte hotspot ondanks het aanwezige urinoir. Nico zet zijn tocht in sneltempo verder doorheen de stad: “Ik werk liefst alleen. Omdat het rap moet gaan. Vroeger wou niemand met mij samenwerken, omdat ik zo hevig ben.”

‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’, dinsdag 1 maart om 21u35 bij VTM 2 en ook op VTM GO .

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be Uitgebreid fotomateriaal vind je op foto.dpgmedia.be .

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/286802?automute=false&autoplay=false&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>