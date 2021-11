Vorige zondag nog zaten twee Belgen bij de top vier van het World Series of Darts tornooi in Amsterdam. Eén halve finale was zelfs volledig Belgisch: Kim 'The Hurricane' Huybrechts tegen Dimitri 'The Dream Maker' Van den Bergh, alias Dancing Dimi. Die laatste stootte door naar de finale waar hij helaas de duimen moest leggen tegen de Welshman Jonny Clayton. Er wordt internationaal op hoog niveau gegooid en dat zorgt ervoor dat bijna heel Vlaanderen fan is geworden van deze precisiesport. Vanaf donderdag - vanaf nu omgedoopt tot donderdarts - 4 november strijden negen BV's bij VTM 2 voor de ultieme winst in BV Darts.

Jinnih Beels, Kamal Kharmach en Andy Peelman nemen het tegen elkaar op in de eerste voorronde van BV Darts. Ze begonnen enkele maanden geleden aan dit grote avontuur, nu zal duidelijk worden of hun urenlange trainingen vruchten afwerpen. Ze werden bovendien extra gecoacht door de nummer twee van België: Kim Huybrechts.

G.I. JINNIH

Jinnih Beels (45) is schepen van Onderwijs en Jeugd in Antwerpen. Vooraleer ze politica werd, was ze politiecommissaris. De uren op de schietstand hebben haar niet alleen heel precies leren mikken, maar hebben haar nu blijkbaar ook een unieke darthouding opgeleverd. Jinnih: "Veel mensen zeggen 'bwa darts, dat is toch geen sport'. Darts is mentaal een heel zware sport en ik heb ontzettend veel respect voor onze darters".

BULLSEYE BORGERHOUT

Komiek Kamal Kharmach (29) komt uit Antwerpen, en dat is niet toevallig de dart hoofdstad van ons land. Hij ontpopt zich in BV Darts tot een echt trainingsbeest, ten koste van vooral zijn garagepoort. Kamal: "Ik heb me vrij maniakaal voorbereid eigenlijk. Bijna elk vrij moment ging naar darten. Het is vaak gebeurd dat ik thuis kwam van een optreden om 1u 's nachts en dat ik dan nog thuis in de garage begon te darten."

THE ENGINE

Ze zeggen dat Andy Peelman (38) een moderne homo universalis is die kan zingen, acteren, presenteren, autoracen en occasioneel boeven arresteren. Met BV Darts wil Andy ook darts aan zijn rijkgevulde CV toevoegen. Andy wordt in BV Darts gesteund door een buslading trouwe supporters, maar dat zorgt misschien ook voor te zware druk op zijn schouders. Andy: "Ik smijt wel een beetje ok, maar het moment dat ge op dat podium staat met dat zootje ongeregeld achter u. Daar heb ik schrik van."

Slechts twee spelers zullen na deze eerste voorronde doorstoten naar de halve finales. In de tweede voorronde (11 november) strijden Thibault Christiaensen, Olivier Deschacht en Kenji Gooris tegen elkaar. De laatste voorronde (18 november) kruisen Celine Van Ouytsel, Hannelore Simoens en Vincent Fierens de pijltjes.

Sean Dhondt is Master of Ceremonies en kondigt met veel enthousiasme alle BV's aan vlak voor hun walk on. De wedstrijden worden van professioneel sportcommentaar voorzien door sportjournalist Matthias De Vlieger en Kim Huybrechts.

PREVIEW: Beter darten met 'n glaasje op? Jinnih Beels zoekt het uit met Conner Rousseau

